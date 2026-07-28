زيلينسكي حصل على تصاريح تصنيع معدات مضادة للصواريخ الباليستية.. تفاصيل

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صرح قبل لحظات، بأنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، إلى جانب منح تراخيص لإنشاء مصانع ومعامل لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية المضادة للصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع دفاعية مشتركة بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأوكراني وصف هذه الزيارة واللقاء بأنهما كانا ناجحين ومثمرين بالنسبة للجانب الأوكراني، ولا سيما أن الوفدين، الأوكراني والأمريكي، بحثا سبل تعزيز الاستقرار في أوروبا، وبخاصة في أوكرانيا، التي تشهد في الوقت الراهن تصعيدًا واضحًا في الهجمات الروسية.

وأكد أن زيلينسكي أضاف بأن وقف إطلاق النار يُعد شرطًا أساسيًا اتفق عليه الجانبان الأمريكي والأوكراني قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ولفت إلى أنه كشف بأن مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناولت أيضًا التهديدات المحتملة من جانب إيران، موضحًا أن الجانب الأوكراني يرى أن أي هجوم إيراني، إذا وقع واستهدف العاصمة كييف أو أي موقع داخل أوكرانيا، قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة، وهو أمر لا تريده كييف ولا طهران، بحسب تعبيره.