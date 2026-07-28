تسلا تطوي صفحة تاريخية .. نهاية إنتاج Model S وModel X تمهيدا لعصر روبوتات أوبتيموس

أغلقت شركة تسلا فصل مهم في تاريخها بإعلان خروج اخر سيارات Model S وModel X من خطوط الإنتاج داخل مصنع فريمونت بولاية كاليفورنيا، لتضع بذلك نهاية لمسيرة استمرت 14 عام لطراز Model S و11 عام لطراز Model X، اللذين كانا من أبرز السيارات التي ساهمت في ترسيخ مكانة الشركة عالميا في سوق السيارات الكهربائية.

واحتفت تسلا بهذه اللحظة عبر منصاتها الرسمية، حيث نشرت صور النسخ الأخيرة محاطة بتوقيعات العاملين في المصنع، في لفتة تكريمية للطرازين اللذين لعبا دور محوري في تغيير الصورة التقليدية للسيارات الكهربائية، بعدما أثبتا إمكانية الجمع بين الأداء الرياضي، والفخامة، والتكنولوجيا المتقدمة، قبل أن تتصدر Model 3 وModel Y مبيعات الشركة خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت النسخ الختامية ضمن إصدار محدود يحمل اسم Signature Series، بإجمالي 350 سيارة فقط، منها 250 نسخة من Model S و100 نسخة من Model X، وجرى طرحها بنظام الدعوات الخاصة لكبار العملاء، مقابل سعر يقارب 160 ألف دولار للسيارة الواحدة.

وحصلت السيارات الوداعية على مجموعة من اللمسات الحصرية، أبرزها طلاء Garnet Red الأحمر، وشعارات تسلا الذهبية، ومقصورة داخلية باللون الأبيض مزينة بتطريزات ذهبية، إلى جانب لوحة تحمل الرقم التسلسلي لكل نسخة، لتوثيق كونها من اخر السيارات التي خرجت من خطوط الإنتاج.

ومع توقف إنتاج Model X، تختفي أيضا الأبواب الشهيرة من نوع Falcon Wing، التي كانت واحدة من أبرز السمات التصميمية للسيارة، والتي ساهمت في تميزها داخل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وخلال سنوات إنتاجهما، سلمت تسلا نحو 750 ألف سيارة من الطرازين حول العالم.

ويأتي هذا القرار ضمن التحول الاستراتيجي الذي تتبناه الشركة بقيادة إيلون ماسك، حيث سيتم استغلال المساحة التي كانت مخصصة لإنتاج الطرازين داخل مصنع فريمونت لإنشاء خطوط إنتاج مخصصة لروبوت Optimus البشري، الذي تراهن عليه تسلا ليكون أحد أهم مشاريعها المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ومن المنتظر أن تنظم الشركة احتفالية خاصة لتسليم آخر السيارات المنتجة من الطرازين، في تكريم لنموذجين كان لهما دور رئيسي في انطلاق ثورة السيارات الكهربائية الحديثة.

ومع دخول عام 2027، ستتجه استراتيجية تسلا نحو توسيع إنتاج Cybertruck، إلى جانب تطوير جيل جديد من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة، في الوقت الذي تطوي فيه صفحة اثنين من أكثر طرازاتها تأثيرًا في تاريخ صناعة السيارات الكهربائية.