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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أيام عمّان لصناعة الأفلام تختتم يومها الثاني بثلاث ندوات حوارية مع الجمهور

أيام عمّان لصناعة الأفلام
أيام عمّان لصناعة الأفلام
محمد نبيل

قدم مهرجان أيام عمان لصناعة الأفلام (AFID) اليوم الثلاثاء ثلاث ندوات حوارية ضمن فعاليات دورته الحالية، بمشاركة نخبة من صنّاع السينما الأردنية والعربية، وذلك في مركز صنّاع الأفلام.
 

الندوة الأولى: سلسلة أول فيلم 3


أدارت الندوة جود غوراني، بمشاركة كل من: علي سعيد (فيلم "ضد السينما")، وتوفيق صابوني (فيلم "الجانب الآخر من الشمس")، وأحمد عبد (فيلم "فلانة")، وتطرق خلالها الحديث إلى تفاصيل تحضيرات الأفلام والتحديات التي واجهت صناعها على المستويين الفني والمادي.
 

الندوة الثانية: إعادة تشكيل الصورة النمطية في السينما الأردنية
أدارت الندوة رزان الزعبي، بمشاركة بهاء الحسين، وزين دريعي، وإياد حمام، وتناولت تحديات صناعة الأفلام في الأردن، والفرص التي تتاح لهم، ونظرة الغرب إلى نوعية الأفلام القادمة من المنطقة، وأهم النصائح التي يمكن أن يراعيها شباب المخرجين أثناء تصديهم لعملهم الأول.
 

وفي الندوة الثالثة: دراسة حالة — تعاون المخرج والمؤلف الموسيقي في فيلم “يونان”


أدار الندوة رامي عبد الرازق، بمشاركة سعاد بشناق وأمير فخر الدين، وجرى خلالها الحديث عن سبل التعاون الأمثل بين المؤلف الموسيقي والمخرج، وخصوصية تجربة أمير وسعاد في فيلم “يونان”.
 

ويقدم برنامج المهرجان هذا العام عدد من الندوات الهامة، كما يقدم أفلاماً مختارة بعناية من الروائي العربي الطويل والوثائقي الطويل والروائي القصير.


ويستضيف المهرجان مخرجين وممثلين ومنتجين ونقّاداً وخبراء دوليين، مانحاً مساحة فريدة للحوار حول السينما المعاصرة وللاطلاع على أصوات جديدة استثنائية من العالم العربي وخارجه.

أيام عمّان لصناعة الأفلام عمان مهرجان عمان

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