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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رامي صبري لاعب نادي فاركو ينعي والده

رامي صبري لاعب فريق نادي فاركو
رامي صبري لاعب فريق نادي فاركو
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن رامي صبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي فاركو وفاة والده اللواء محمد صبري منصور محمود غانم.

وكتب رامي صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "توفي إلى رحمة الله والدي اللواء محمد صبري منصور محمود غانم، وستشيع الجنازة بعد صلاة العصر في جامع المواساة والدفنة في المنارة ــ والعزاء بعد صلاة المغرب في القائد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كان رامى صبرى لاعب فريق كرة القدم قد أعلن اعتزاله كرة القدم، بعد الإصابة التى يعانى منها، وحاول التغلب عليها  لكنه فشل فى ذلك.

وقال صبرى خلال برنامج ملعب أون، إنه قرر اعتزال الكرة لكنه لم يعلن بشكل رسمى، مشيرًا إلى أنه راض عن مسيرته الرياضية، ورغم صعوبة قرار الاعتزال إلا أنه يعلن من خلال البرنامج الاعتزال قائلا:" القرار صعب لكن  اعتزلت النهاردة والقرار مرتبط بالإصابة".

رامي صبري لاعب فريق فاركو السكندري فاركو السكندري اللواء محمد صبري منصور محمود غانم رامى صبرى لاعب فريق كرة القدم

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