سموحة يتعاقد مع لاعب الجيش الراوندي كليمننت لدعم خط الدفاع

يواصل نادي سموحة تحركاته القوية في سوق الانتقالات الصيفية، ونجح في إبرام صفقة جديدة خلال الساعات الأخيرة، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لـ الدوري المصري.

وأنهى مسئولو نادي سموحة برئاسة محمد بلال التعاقد مع المدافع الرواندي كليمننت لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الحالية

واتفق مسئولو سموحة على ضم عدد من العناصر الجديدة لدعم مختلف المراكز، في ظل سعي الجهاز الفني لتكوين فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل.

ونجح النادي السكندري في التعاقد مع جبريل شيكودي، لاعب بتروجت، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، بعد انتهاء ارتباطه بناديه السابق، ليصبح أحد التدعيمات المهمة للموج الأزرق خلال المرحلة المقبلة.

تأتي هذه التحركات ضمن خطة سموحة لتدعيم الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد، أملاً في الظهور بشكل قوي وتحقيق طموحات جماهير النادي.