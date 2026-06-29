السيرة الذاتية للمستشار ربيع لبنه الرئيس الجديد لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين القاضي ربيع محمد لبنة رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

تخرج الرئيس الجديد لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى المستشار ربيع أحمد محمد لبنه، ابتداء من أول شهر يوليو المقبل، في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1978 بتقدير عام جيد جدا وبترتيب الأول على دفعته.

وعُين المستشار ربيع لبنه في 16 أغسطس من العام 1979 معاونا للنيابة العامة (بداية درجة التعيين في النيابة العامة) وتدرج في المناصب القضائية المختلفة في النيابة العامة إلى أن شغل درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في يوليو من العام 1983 .

كما عُين المستشار ربيع لبنه في أول أكتوبر من العام 1987 بدرجة "قاض" بالمحاكم الابتدائية في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم رُقي إلى درجة "رئيس محكمة" بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في أول أكتوبر من العام 1989 .

ثم عُين بدرجة "رئيس نيابة" بالنيابة العامة لدى محكمة النقض في أول أكتوبر من العام 1992 ، ورُقي إلى درجة "محام عام" بالنيابة العامة لدى محكمة النقض في أول أكتوبر من العام 1997 .

وعُين المستشار ربيع لبنه مستشارا بمحكمة النقض في أول أكتوبر من العام 2000 ، ثم رُقي إلى درجة "نائب رئيس محكمة النقض" في أول أكتوبر من العام 2007 .

كما يعد المستشار ربيع لبنه من المحاضرين في المركز القومي للدراسات القضائية، وكذلك معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

