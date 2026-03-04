لـ مصالحة جماهيره.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون والقناة الناقلة والترتيب

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الـ 21 في الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويختتم النادي الأهلي اليوم تدريباته استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب غدا الخميس، على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما سقط في فخ التعادل أمام فريق زد في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، في نتيجة أثرت على وضعه في جدول الترتيب.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، متساويا في عدد النقاط مع نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف و3 نقاط عن الزمالك المتصدر، ما يزيد من أهمية مواجهة المقاولون العرب في ظل اشتعال المنافسة على المراكز الأولى خلال الجولات المقبلة.