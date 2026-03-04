قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
هل أصبحت المرحلة الإبتدائية 7 سنوات بدلا من 6؟.. التعليم تنفي
براءة المتهم بإتلاف شقة شقيق الرئيس جمال عبد الناصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

دفاعات الأهلي بخير.. توروب يجهز مفاجأة فى لقاء الأهلي والمقاولون

يلتقي مساء غد الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره المقاولون العرب في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً غد الخميس بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

واستقر الخواجة توروب علي الدفع بالثنائي ياسر إبراهيم وهادي رياض لقيادة دفاعات الأهلي لاسيما وأن الأخير أثبت جدارته فى الزود عن الخطوط الخلفية للمارد الأحمر فى المباريات التي شارك خلالها وجاء آخرها لقاء زد الذي انتهي التعادل بهدف لكل منهما.

ويعتمد مدرب الأهلي على الثنائي ياسر إبراهيم وهادي رياض عقب إصابة ياسين مرعي وغيابه عن صفوف القلعة الحمراء لمدة تصل إلي شهر ونصف. 

غيابات الأهلي أمام المقاولون

ويغيب عن الأهلي كلا من ياسين مرعي بسبب الإصابة فيما يستمر عمرو الجزار لمواصلة التأهيل بعد عودته من الإصابة

فيما يبتعد محمد سيحا ومحمد شكري عن حسابات توروب المدير الفني للفريق لاعتبارات فنية

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب اللقاء باحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما سقط في فخ التعادل أمام فريق زد في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، في نتيجة أثرت على وضعه في جدول الترتيب.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الزمالك المتصدر، ما يزيد من أهمية مواجهة المقاولون العرب في ظل اشتعال المنافسة على المراكز الأولى خلال الجولات المقبلة.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

أحمد حسن

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الزمالك

حسين عبداللطيف

قائمة منتخب مصر مواليد 2009 استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

ييس توروب

عادل مصطفى يتقدم بتوصية إلى ييس توروب بالاعتماد على هذا اللاعب

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

