دفاعات الأهلي بخير.. توروب يجهز مفاجأة فى لقاء الأهلي والمقاولون

يلتقي مساء غد الخميس فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره المقاولون العرب في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً غد الخميس بتوقيت القاهرة، على أن تُذاع عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

واستقر الخواجة توروب علي الدفع بالثنائي ياسر إبراهيم وهادي رياض لقيادة دفاعات الأهلي لاسيما وأن الأخير أثبت جدارته فى الزود عن الخطوط الخلفية للمارد الأحمر فى المباريات التي شارك خلالها وجاء آخرها لقاء زد الذي انتهي التعادل بهدف لكل منهما.

ويعتمد مدرب الأهلي على الثنائي ياسر إبراهيم وهادي رياض عقب إصابة ياسين مرعي وغيابه عن صفوف القلعة الحمراء لمدة تصل إلي شهر ونصف.

غيابات الأهلي أمام المقاولون

ويغيب عن الأهلي كلا من ياسين مرعي بسبب الإصابة فيما يستمر عمرو الجزار لمواصلة التأهيل بعد عودته من الإصابة

فيما يبتعد محمد سيحا ومحمد شكري عن حسابات توروب المدير الفني للفريق لاعتبارات فنية

ويدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب اللقاء باحثًا عن العودة إلى طريق الانتصارات، بعدما سقط في فخ التعادل أمام فريق زد في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الممتاز، في نتيجة أثرت على وضعه في جدول الترتيب.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن الزمالك المتصدر، ما يزيد من أهمية مواجهة المقاولون العرب في ظل اشتعال المنافسة على المراكز الأولى خلال الجولات المقبلة.