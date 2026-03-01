قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مصطفى بكري يطالب بعقد جلسة خاصة للنواب لمناقشة التصعيد العسكري في المنطقة

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
فريدة محمد - ماجدة بدوى

حذر النائب مصطفى بكري، من المخاطر التي باتت تهدد الأمن القومي المصري في أعقاب الحرب الصهيونية الأمريكية ضد إيران ، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمكن أن يقتصر على إيران وحدها، إنما يهدد الأمن القومي العربي، انطلاقًا من المقولة التوراتية.  

واستكمل بكري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تركيا ليست مستبعدة، مصر ليست مستبعدة.. والأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ، وفي الوقت نفسه ندين أي تجاوز من إيران ضد الأمن القومي العربي، وندعم القيادة السياسية في موقفها. 

وقال بكري: كنا نتوقع أن يأتي رئيس الحكومة ليقول لنا ماذا إذا أغلقت الممرات البحرية؟ فما يحدث الآن بالمنطقة جريمة لا يمكن السكوت عليها في أي حال من الأحوال. ونريد جلسة خاصة نقول فيها ما يحدث ونتوقع فيها. 

وتابع: ما يجري هي المرحلة الثانية من العدوان الإسرائيلي الإمريكي ضد منطقتنا، والصمت الآن يُغري إسرائيل، قدمنا السلام وعقدنا مؤتمر السلام لكن الخديعة مستمرة من أمريكا والصهاينة، اليوم إيران وغدًا المنطقة العربية، يحدث كل هذا دون مراعاة للقانون الدولي الإنساني.

النائب مصطفى بكري الحرب الصهيونية الأمريكية إيران الأمن القومي المصري الجلسة العامة لمجلس النواب

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

صبا مبارك

صبا مبارك: هند صبري أفضل ممثلة عربية في مصر

لطيفة

لطيفة بعد هجوم إيران : ربنا يحمي أهالينا وأراضينا العربية كلها

شريهان

شريهان: اللهم احفظ المملكة ودول الخليج من كل سوء

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

