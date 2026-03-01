مصطفى بكري يطالب بعقد جلسة خاصة للنواب لمناقشة التصعيد العسكري في المنطقة

حذر النائب مصطفى بكري، من المخاطر التي باتت تهدد الأمن القومي المصري في أعقاب الحرب الصهيونية الأمريكية ضد إيران ، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمكن أن يقتصر على إيران وحدها، إنما يهدد الأمن القومي العربي، انطلاقًا من المقولة التوراتية.

واستكمل بكري خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "تركيا ليست مستبعدة، مصر ليست مستبعدة.. والأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ، وفي الوقت نفسه ندين أي تجاوز من إيران ضد الأمن القومي العربي، وندعم القيادة السياسية في موقفها.

وقال بكري: كنا نتوقع أن يأتي رئيس الحكومة ليقول لنا ماذا إذا أغلقت الممرات البحرية؟ فما يحدث الآن بالمنطقة جريمة لا يمكن السكوت عليها في أي حال من الأحوال. ونريد جلسة خاصة نقول فيها ما يحدث ونتوقع فيها.

وتابع: ما يجري هي المرحلة الثانية من العدوان الإسرائيلي الإمريكي ضد منطقتنا، والصمت الآن يُغري إسرائيل، قدمنا السلام وعقدنا مؤتمر السلام لكن الخديعة مستمرة من أمريكا والصهاينة، اليوم إيران وغدًا المنطقة العربية، يحدث كل هذا دون مراعاة للقانون الدولي الإنساني.