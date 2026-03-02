قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

مصطفى بكري: التمويلات الأجنبية تهدف لتعزيز المشروعات الكبرى وتحقيق الاستدامة

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، أن استكمال المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف بمدينة العاشر من رمضان يمثل خطوة طبيعية وهامة ضمن فلسفة المشروع، مشيرًا إلى أهمية النظر إليه من زاوية التنمية العمرانية والبناء والإسكان.

وأوضح بكرى أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة، منذ تولي الفريق كامل الوزير وزارة النقل، تطورات غير مسبوقة في منظومة النقل، مؤكدًا أن تنفيذ المرحلة الثالثة سيعود بالفائدة على المواطنين والبنية التحتية، وأن الاعتماد على القروض يجب أن يُنظر إليه في إطار حاجات التنمية الأساسية، مضيفًا: "نحن ضد المزيد من القروض، ولكنها تأتي لحاجة تنموية من الأساس".

وأشار إلى أن دولًا عدة تلجأ إلى الاقتراض لتمويل مشروعات تنموية، مستشهدًا باليابان التي بلغ حجم قروضها 3.4 تريليون دولار، أي ما يعادل 108% من الناتج القومي، مؤكّدًا أن التمويلات الأجنبية تهدف إلى تعزيز المشروعات الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

ووجّه بكرى التحية والتقدير لوزير النقل الفريق كامل الوزير على ما حققه من إنجازات في تطوير منظومة النقل، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة ستسهم في تعزيز الشبكة الكهربائية الحديثة وتوفير وسائل نقل آمنة وفعالة للمواطنين.

النائب مصطفى بكرى الجلسة العامة المستشار هشام بدوي مدينة العاشر من رمضان الفريق كامل الوزير

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

