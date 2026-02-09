قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نادي الصيد يفتتح ميادين الرماية الجديدة بفرع أكتوبر

نادي الصيد
نادي الصيد
حسن العمدة

افتتح مجلس إدارة نادي الصيد ،  ميادين الرماية الجديدة كومباك سبورتينج بنادي الصيد فرع ٦ أكتوبر.

شهد الافتتاح حضور المهندس عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري، والدكتور اشرف محرم نائب رئيس مجلس الادارة  والمهندس أحمد مجيب عبدالله ، و مريم عثمان أعضاء المجلس ، اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد المصري للرماية والمهندس محمد عشرة رئيس مجلس إدارة نادي الصيد السكندري والمهندس هشام عزيز نائب رئيس لجنة الكومباك سبورتنج والعقيد محمد ذكى ابو زيد مدير ميادين الرماية بصيد أكتوبر .


وعلى هامش الافتتاح أقيم مهرجان الكومباك سبورتنج والذي أُقيم بمشاركة ٦٧ رامياً ورامية يمثلون مختلف أندية الاتحاد المصري للرماية. وفقا للمستويات الثلاثة A.B.C
وجاءت النتائج كالتالي

Grade B
هشام عدنان 
يحي كفافي 
ياسين عويضه 
Grade c 
رمضان عويضه 
يوسف حامد 
مصطفي حنيش

الفرق : 
المركز الاول Team 2 
رمضان عويضه، عبدالسلام عشره، اسماعيل عبد الحفيظ، المعتصم المغربي، ابراهيم شرف

مركز ثاني Team 8 
يحيي عشره، يحيي كفافي، حسام صادق، جمعه عبدالحفيظ، عاشور سعد

مركز ثالث Team 1 
مجدي سيف، مصطفي حنيش، احمد عبدالاله، صابر علم، محمود الاتربي

مركز رابع Team 7 
احمد عشره، يوسف حامد، محمد يحيي، ماجد عوف، تحسين مطر.

نادي الصيد مجلس إدارة نادي الصيد كومباك سبورتينج بنادي الصيد

