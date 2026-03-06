قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتنفيذ حملة موسعة بسوق الجمعة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

حنان توفيق

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة،  بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتصدي والعمل علي وقف عمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية حفاظاً على الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجي.

وأوضحت د.منال عوض أن الحملة جاءت بعد رصد قيام بعض المتعاملين بالسوق بتداول وبيع حيوانات برية وأنواع مهددة بالانقراض بالمخالفة لأحكام قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته لحماية الحياة البرية، بالإضافة إلى الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية في مجال صون التنوع البيولوجي واستدامة استخدامه وخاصة اتفاقية الاتجار الدولي في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES).

وأوضحت وزيرة التنمية  المحلية والبيئة أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من الأنواع البرية التي يُحظر الاتجار بها أو تداولها، من بينها العقاب الذهبي، والحرباء المصرية، وعدد من السلاحف المصرية المهددة بخطر الانقراض، وخفاش الفاكهة المصري، حيث تم نقل هذه الكائنات إلى المحميات الطبيعية لإخضاعها لبرامج الرعاية البيطرية وإعادة التأهيل البيئي، تمهيدًا لإطلاقها مرة أخرى في بيئاتها الطبيعية داخل محمية العميد الطبيعية بعد التأكد من حالتها الصحية.

وأضافت د.منال عوض أنه تم كذلك ضبط طائر الحدأة سوداء الجناح (كوهية)، حيث تقرر نقله لإعادة تأهيله تمهيدًا لإطلاقه داخل محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد بعد استكمال الفحوصات البيطرية والإجراءات الفنية اللازمة لإعادته إلى موطنه الطبيعي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الحملات تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بالتطبيق الصارم للتشريعات البيئية، والوفاء بالتعهدات الدولية المعنية بحماية التنوع البيولوجي، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات تمثل اعتداءً على الحياة البرية أو استنزافًا للموارد الطبيعية مشيرة الي أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، حيث ترأس الحملة الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، والسيدة نجلاء حسين رئيس حي الخليفة، وبمشاركة الدكتور محمد إسماعيل رئيس وحدة الحياة البرية، وعدد من قيادات الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية وقيادات الحي، وذلك بالتنسيق مع مأمور قسم شرطة الخليفة ورئيس مباحث القسم وشرطة المرافق.

ووجهت الدكتورة منال عوض الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنفيذ الحملة من القيادات التنفيذية والأجهزة الأمنية وشرطة المرافق، تقديرًا لجهودهم في ضبط المخالفات والتعامل الفوري معها، مؤكدة على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على الأسواق وأماكن تداول الحيوانات البرية بمختلف المحافظات، كما دعت وزيرة  التنمية المحلية والبيئة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية، حفاظًا على التنوع البيولوجي وصونًا للثروات الطبيعية باعتبارها ثروة وطنية ومسؤولية مشتركة.

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

