الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
هجمات صاروخية وطائرات مسيرة تستهدف مواقع نفطية ومطار البصرة.. تفاصيل

العراق
عادل نصار

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن التوتر تصاعد في العراق خلال الساعات الأخيرة، مشيرة إلى أن الهجمات لم تقتصر على شمال البلاد فقط، بل شملت أيضًا جنوب العراق، حيث استهدفت مواقع حيوية ومهمة في القطاع النفطي، بما في ذلك حقل الرميلة ومطار البصرة الدولي.

وأضافت التميمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبدالمجيد،  على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن طائرة مسيرة نفذت قبل دقائق هجومًا على مبنى الشحن في مطار البصرة الدولي، ولم تتوافر حتى اللحظة معلومات دقيقة حول طبيعة الخسائر الناتجة عن هذا الهجوم، مشيرة إلى أن استهدافًا آخر طال موقع شركة بيجرز النفطية الأجنبية في منطقة البرجزيه غرب محافظة البصرة، دون أن ينجم عن ذلك أي أضرار مادية أو بشرية فورية.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أنه تم فرض طوق أمني حول موقع شركة بيجرز، مع انتشار فرق أمنية لمتابعة الحادث والتحقيق في ملابساته، لافتة إلى أن بعض الموظفين الأجانب، بلغ عددهم نحو 70 موظفًا بريطانيًا، تم إجلاؤهم من مواقع عملهم في حقل الرميلة جنوب البصرة، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المناطق الجنوبية.

وأشارت التميمي إلى أن موظفين أجانب آخرين تابعين لشركة إيني تم إجلاؤهم برًا ومتجهين إلى الكويت، مضيفة أن لجنة تحقيق شكلت لمعرفة ملابسات الهجمات وتحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي استهدفت المواقع النفطية ومطار البصرة الدولي، مؤكدة استمرار متابعة الوضع عن كثب.

