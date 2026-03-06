هجمات صاروخية وطائرات مسيرة تستهدف مواقع نفطية ومطار البصرة.. تفاصيل

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن التوتر تصاعد في العراق خلال الساعات الأخيرة، مشيرة إلى أن الهجمات لم تقتصر على شمال البلاد فقط، بل شملت أيضًا جنوب العراق، حيث استهدفت مواقع حيوية ومهمة في القطاع النفطي، بما في ذلك حقل الرميلة ومطار البصرة الدولي.

وأضافت التميمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن طائرة مسيرة نفذت قبل دقائق هجومًا على مبنى الشحن في مطار البصرة الدولي، ولم تتوافر حتى اللحظة معلومات دقيقة حول طبيعة الخسائر الناتجة عن هذا الهجوم، مشيرة إلى أن استهدافًا آخر طال موقع شركة بيجرز النفطية الأجنبية في منطقة البرجزيه غرب محافظة البصرة، دون أن ينجم عن ذلك أي أضرار مادية أو بشرية فورية.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية أنه تم فرض طوق أمني حول موقع شركة بيجرز، مع انتشار فرق أمنية لمتابعة الحادث والتحقيق في ملابساته، لافتة إلى أن بعض الموظفين الأجانب، بلغ عددهم نحو 70 موظفًا بريطانيًا، تم إجلاؤهم من مواقع عملهم في حقل الرميلة جنوب البصرة، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المناطق الجنوبية.

وأشارت التميمي إلى أن موظفين أجانب آخرين تابعين لشركة إيني تم إجلاؤهم برًا ومتجهين إلى الكويت، مضيفة أن لجنة تحقيق شكلت لمعرفة ملابسات الهجمات وتحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الطائرات المسيرة أو الصواريخ التي استهدفت المواقع النفطية ومطار البصرة الدولي، مؤكدة استمرار متابعة الوضع عن كثب.