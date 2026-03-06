قرار جديد من توروب قبل مواجهة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري

يستأنف غدا السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته على ملعبه استعداداً لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الإثنين المقبل بملعب استاد القاهرة الدولى.

ويسعي الدانماركي ييس توروب إلي تجهيز نجوم الأهلي لتخطي عقبة طلائع الجيش ومطاردة غريمه التقليدي نادي الزمالك فى المنافسة على صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع الزمالك وبيراميدز صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب، ويتبقى للزمالك مباراة أمام الاتحاد السكندري اليوم الجمعة.

فيما يحتل المقاولون المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة جمعها من 20 مباراة بالمسابقة.