رامي صبري يحيي حفلًا غنائيًا في الكويت 24 ديسمبر

يستعد الفنان رامي صبري للقاء جمهوره في الكويت يوم 24 ديسمبر المقبل، من خلال حفل غنائي يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغنياته التي حققت انتشارًا واسعًا، إلى جانب أحدث أعماله من ألبوم «القمر».

ألبوم «القمر»

وكان رامي صبري قد أطلق ألبومه «القمر» مؤخرًا عبر موقع يوتيوب ومختلف منصات الاستماع الموسيقية، مقدمًا من خلاله 13 أغنية تنوعت بين الألوان الموسيقية والموضوعات الغنائية، بمشاركة مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي.

13 أغنية في ألبوم «القمر» لرامي صبري

وضمت قائمة الألبوم أغنية «بفرحك وأنت تزعلني»، من كلمات حازم إكس وألحان رامي صبري وتوزيع كولوبكس، و«اسمعيني» من كلمات غنيم وألحان مدين وتوزيع أحمد أمين، إلى جانب «أنا مالي بيك» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

وشملت القائمة أيضًا أغنيات «قصة حب» من كلمات رمضان محمد وألحان علي شعبان وتوزيع أسامة الهندي، و«لو تعرف» من كلمات أدهم معتز وألحان تيام علي وتوزيع جلال الحمداوي، و«أيامي» من كلمات وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد أمين.

كما قدم رامي صبري أغنية «القمر» من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الخضري وتوزيع فلسطيني وعمرو الخضري، و«يا بختي بيه» من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري، بالإضافة إلى «فلتة» من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع عادل حقي.

وتضمنت الأعمال أغنية «لسه باقي عليك» من كلمات محمد عاطف وألحان وتوزيع رامي صبري، و«خليكي هنا» من كلمات عليم وألحان مدين وتوزيع عادل حقي، و«موسم الـSummer» من كلمات فلبينو وألحان رامي صبري وتوزيع كولوبكس، واختتم الألبوم بأغنية «مش بنساك» من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع أسامة الهندي.