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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم باسم سمرة عن مشواره الفنى فى نيويورك

باسم سمرة
باسم سمرة
أحمد إبراهيم

حصل أمس الفنان باسم سمرة فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على جائزة التميز والإبداع عن مشواره الفني الذى حقق به نجاحاً جماهيرياً كبيراً تخطى حدود مصر والوطن العربى.  

وذلك من المهرجان المصرى الأمريكي للسينما والفنون فى دورته السادسة  وهى الدورة المهداة للنجم العالمي عمر الشريف تحت شعار " السينما للحياة " .

وجاء تكريم النجم باسم سمرة وسط نخبة من أهم نجوم العالم فى الفن و الصحافة، والإعلام، فى حضور الجالية المصرية والعربية  ، وذلك للإحتفاء  بصناع السينما والدراما ، وتكريم الفنانين الذين تركوا بصمات واضحة في عالم الفن والإبداع ، حيث أن المهرجان يهدف إلى مد جسور التواصل الثقافي والفني بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

أعمال باسم سمرة 

من جهة أخرى، كشف الفنان باسم سمرة عن أول صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل «عشماوي»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وسط ترقب الجمهور لعودة رمضان إلى المنافسة الدرامية.

وتدور أحداث مسلسل «عشماوي» حول شخصية خليفة، الذي يعمل منفذًا لأحكام الإعدام في مصلحة السجون، وتتشابك حياته مع أزمة عائلية تضعه أمام صراعات متلاحقة، في إطار درامي يجمع بين التشويق والجوانب الاجتماعية.

ويضم العمل عددًا من الفنانين، بينهم إسعاد يونس، ويسرا اللوزي، وانتصار، وعصام السقا، ووليد فواز، وشريف دسوقي، ومحسن منصور، وجيسيكا حسام الدين، ويوسف رأفت، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2027.

تكريم النجم باسم سمرة
تكريم النجم باسم سمرة
تكريم النجم باسم سمرة
تكريم النجم باسم سمرة
تكريم النجم باسم سمرة
الفنان باسم سمرة باسم سمرة الولايات المتحدة الأمريكية المهرجان المصرى الأمريكي للسينما والفنون أعمال باسم سمرة

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