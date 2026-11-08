اقتحام قلقيلية وإصابة شاب فلسطيني بالرصاص

أُصيب فلسطينى بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في حي كفر سابا، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم في قدمه، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت في محيط مسجد الخلافة، وداهمت بناية سكنية في المنطقة، واحتجزت شاب، قبل أن تفرج عنه لاحقا.

كما داهمت قوات الاحتلال أحد المنازل ، وألحقت أضرارا بمحتوياته، خلال اقتحام المدينة.