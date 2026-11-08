تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي حجم تداول البضائع بموانيها اليوم بلغ 10 آلاف طن بضائع عامة و متنوعة، و500 شاحنة، و120 سيارة، مشيرة إلى أن حركة الموانئ شهدت وصول وسفر 10 سفن، فضلاً عن تسجيل وصول وسفر 965 راكبًا.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة – في بيان اليوم – أن حركة الواردات شملت 7 سفن، و5000 طن بضائع، و302 شاحنة، و114 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6 سفن، و5000 طن بضائع، و198 شاحنة، و6 سيارات.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (POSEIDON EXPRESS) و(أمل)، بينما غادرت الميناء السفينة (ZHONG WANG) وعلى متنها 42 ألف طن فوسفات، بالإضافة إلى السفينة (PAN LILI).

وفي السياق ذاته، شهد ميناء نويبع تداول 4900 طن بضائع و211 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، هي: (الحسين)، (سينا)، و(آيلة).