رغم بلوغه عامه الرابع والثلاثين، يواصل النجم المصري محمد صلاح إثارة إعجاب جماهير كرة القدم بلياقته البدنية اللافتة وبنيته العضلية، في وقت أصبح فيه الحفاظ على المستوى التنافسي تحديًا كبيرًا للعديد من اللاعبين مع التقدم في العمر.

ولا يبدو أن تألق قائد منتخب مصر يعتمد على الموهبة والمهارات الفنية فقط، إذ يقف وراء حالته البدنية نظام متكامل يجمع بين التغذية الدقيقة والتدريبات المستمرة ووسائل الاستشفاء المتطورة، إلى جانب انضباط يومي يمتد إلى أدق تفاصيل حياته خارج الملعب.

اختبارات اللياقة تكشف سر تفوق محمد صلاح

ارتبط اسم محمد صلاح دائمًا بالاهتمام الكبير باللياقة البدنية، وظهر ذلك بوضوح قبل انطلاق موسم 2024-2025، عندما عاد إلى تدريبات ليفربول وأبهر أعضاء الجهاز الفني بنتائجه في اختبارات الجري واللياقة، رغم وجود عدد من اللاعبين الأصغر سنًا ضمن المجموعة.

ووصف أحد أعضاء الجهاز الفني حالة اللاعب المصري آنذاك بأنها استثنائية، بعدما أظهر جاهزية بدنية مرتفعة عقب فترة الإجازة الصيفية، وهو ما عكس التزامه بالتدريبات حتى بعيدًا عن أجواء المنافسات الرسمية.

واستمر صلاح في الاهتمام ببنيته الجسدية عقب انتقاله إلى طرابزون سبور التركي في صيف 2026، كما أثار تفاعلًا واسعًا بعدما نشر صورة كشفت عن عضلات بطنه، لتتجدد التساؤلات بشأن أسرار محافظته على هذه اللياقة.

البروكلي والبطاطا والأسماك.. ماذا يأكل محمد صلاح؟

يمثل النظام الغذائي أحد أهم العناصر في روتين محمد صلاح اليومي، إذ كشفت تقارير صحفية بريطانية أنه يستعين بطاهٍ خاص لإعداد وجبات تتناسب مع احتياجاته البدنية ومتطلبات التدريبات والمباريات.

ويحرص قائد منتخب مصر على تناول البروكلي بصورة منتظمة، إلى جانب البطاطا الحلوة والأسماك والدجاج والسلطات، وهي أطعمة توفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الرياضيون.

وسبق أن تحدث صلاح عن اختياراته الغذائية في تصريحات عام 2022، موضحًا أنه يفضل تناول الأطعمة الصحية، كما يحب السوشي عند زيارة المطاعم الفاخرة في لندن.

وفي المقابل، لا يتناول البيتزا إلا نادرًا، بمعدل مرة واحدة شهريًا على الأكثر، بينما اعترف بحبه للهامبرجر، لكنه يتجنبه غالبًا لأنه يشعره بالثقل.

ورغم حرصه على اتباع نظام غذائي منضبط، فإن صلاح لا يتخلى عن بعض الأكلات المصرية المفضلة لديه، وفي مقدمتها الكشري، الذي يجمع الأرز والمكرونة والعدس والبصل وصلصة الطماطم.

صالتان رياضيتان وغرفة أكسجين.. تجهيزات خاصة داخل منزل صلاح

لا تتوقف أسرار اللياقة البدنية للنجم المصري عند الطعام والتدريبات التقليدية، إذ تشير تقارير صحفية إلى امتلاكه تجهيزات رياضية وعلاجية متطورة داخل منزله.

ويضم المنزل صالتين رياضيتين مجهزتين بالأجهزة اللازمة لممارسة التمارين والحفاظ على القوة العضلية، بما يمنحه فرصة تنفيذ برامج تدريبية إضافية بعيدًا عن التدريبات الجماعية مع الفريق.

كما يمتلك غرفة للعلاج بالأكسجين عالي الضغط، وهي تقنية طبية تعتمد على استنشاق الأكسجين داخل بيئة ذات ضغط مرتفع، بهدف زيادة كمية الأكسجين التي تصل إلى أنسجة الجسم، وفقًا للاستخدامات الطبية المعتمدة.

ويستخدم صلاح أيضًا وسائل العلاج بالتبريد، التي تدخل ضمن برامج الاستشفاء الرياضي، وتستهدف المساعدة في التعامل مع الإجهاد العضلي والتورم الناتج عن المجهود البدني المكثف.

وتكشف هذه التجهيزات عن حجم الاهتمام الذي يوليه اللاعب للتعافي البدني، باعتباره عنصرًا أساسيًا لاستمرار المنافسة على أعلى المستويات.

تدريبات محمد صلاح في الثانية صباحًا خلال شهر رمضان

يمتد انضباط محمد صلاح إلى شهر رمضان، إذ يحرص على تعديل مواعيد تدريباته بما يتناسب مع ساعات الصيام، دون التخلي عن برنامجه البدني.

وتشير تقارير إلى أنه اعتاد ممارسة بعض التدريبات داخل صالة الألعاب الرياضية خلال ساعات متأخرة من الليل، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى خوض حصص تدريبية حتى الثانية صباحًا.

ويعكس هذا الروتين مدى حرص النجم المصري على الحفاظ على جاهزيته، وقدرته على التكيف مع اختلاف ظروف التدريب طوال العام.