أسدلت أزمة مريم مصطفى، لاعبة الكرة الطائرة السابقة بالنادي الأهلي، الستار على واحدة من أبرز الأزمات التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي خلال السنوات الماضية، بعدما أعلنت اللاعبة صدور حكم قضائي لصالحها في النزاع القانوني المتعلق بالعقد المنسوب إليها مع القلعة الحمراء، والذي استمر قرابة 4 سنوات.

وأعربت مريم مصطفى عن سعادتها الكبيرة بالحكم، مؤكدة أن القضاء المصري أنصفها وأثبت بطلان العقد محل النزاع وعدم صحة الشرط الجزائي الذي كان يُقدر بنحو 3 ملايين جنيه، وفقًا لما أعلنته عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام».

عقد وشرط جزائي بقيمة 3 ملايين جنيه

تعود تفاصيل الأزمة إلى الخلاف الذي نشب بين مريم مصطفى والنادي الأهلي بشأن عقد منسوب إلى اللاعبة، وما تضمنه من شرط جزائي بقيمة 3 ملايين جنيه، وهو ما تحول إلى نزاع قانوني استمر لسنوات أمام جهات التقاضي.

كانت نقطة الخلاف الأساسية تتعلق بصحة توقيع مريم مصطفى على العقد والشرط الجزائي، حيث تمسكت اللاعبة بعدم صحة التوقيع المنسوب إليها، ورفضت الاعتراف بصحة الالتزامات الواردة في العقد محل النزاع.

ومع استمرار الخلاف، دخلت الأزمة مسارًا قضائيًا، لتبدأ رحلة تقاضٍ طويلة تحملت خلالها اللاعبة الكثير من الضغوط، في انتظار الفصل في النزاع وإثبات موقفها القانوني.

الحكم القضائي

وبعد 4 سنوات من الأزمة، أعلنت مريم مصطفى صدور حكم قضائي لصالحها، مؤكدة أن الحكم أثبت بطلان العقد المنسوب إليها وعدم صحة الشرط الجزائي البالغ 3 ملايين جنيه، إلى جانب عدم صحة توقيعها على هذا الشرط، وفقًا لما ذكرته في بيانها.

ويمثل الحكم، نهاية مرحلة طويلة من النزاع القانوني الذي ظل حاضرًا في مسيرتها، خاصة في ظل ما تعرضت له من تشكيك وضغوط طوال فترة القضية.

ضغوط نفسية وتشويه

وعبرت لاعبة الكرة الطائرة عن حجم المعاناة التي عاشتها خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوط نفسية كبيرة، فضلًا عن محاولات تشويه صورتها والتشكيك في موقفها طوال فترة النزاع.

وأكدت أن صدور الحكم لصالحها يمثل انتصارًا للحقيقة واستعادة لحقها وكرامتها، بعد سنوات من الانتظار والتقاضي، مشددة على أن ظهور الحقيقة كان هدفها طوال تلك الفترة.

نهاية 4 سنوات من المعاناة

واعتبرت أن الحكم أعاد إليها حقها المعنوي بعد فترة صعبة شهدت الكثير من الضغوط والجدل.