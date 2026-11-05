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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط يبحث مع قيادات «إن آي كابيتال» لبحث إطلاق «صندوق الشركات الناشئة»

احمد رستم
احمد رستم
آية الجارحي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع إدارة شركة «إن آي كابيتال» برئاسة الدكتور مصطفى الحيوان، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد متولي، العضو المنتدب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوصيات «منتدى مصر 2026».
 

دعم ملف ريادة الأعمال في مصر

 استهدف اللقاء بحث الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية لدعم ملف ريادة الأعمال في مصر، واستعراض الخطط التمويلية والمبادرات الوطنية الداعمة للشركات الناشئة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، الأهمية القصوى لملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المحاور الرئيسة الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، لافتًا إلى دوره المحوري في تشجيع الابتكار، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز التنافسية الإجمالية للاقتصاد. 

وأشار د. أحمد رستم إلى الجهود الحكومية الدءوبة لتنسيق العمل من خلال اللجنة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مؤكدًا حرص الوزارة على تهيئة بيئة أعمال محفزة وداعمة لنمو وتوسع الشركات الناشئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
 

تعزيز التكامل الفعال بين مختلف الأطراف 

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل الفعال بين مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال، وربط الأفكار الابتكارية بالفرص التمويلية والاستثمارية، بما يضمن تحويل المشروعات الواعدة إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على النمو والاستدامة في الأسواق المحلية والإقليمية.

وفي سياق متصل، استعرض د. رستم حزمة المبادرات الرائدة التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لدعم المنظومة، وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون متعلم» بالتعاون مع كلية "ثندربيرد" للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، والتي تستهدف توفير مسارات تعليمية وتدريبية متطورة في مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال.

واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بتسليط الضوء على مستجدات «الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة»، والتي تهدف إلى توحيد التعريف الرسمي للشركات الناشئة وتيسير حصولها على الحوافز. ووجه د. رستم بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع الإطار التنظيمي لإطلاق «برنامج الشركات الناشئة المليارية»، والذي يستهدف الوصول بخمس شركات مصرية على الأقل لتصبح شركات مليارية (Unicorns) خلال السنوات الخمس القادمة، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تحديد موعد عاجل لإطلاق «صندوق الشركات الناشئة»، والذي يستهدف حشد تمويلات مناسبة، لتمكين رواد الأعمال ودعم قدراتهم التوسعية إقليميًا وعالميًا.

إن آي كابيتال التخطيط التنمية الاقتصادية ريادة الأعمال

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