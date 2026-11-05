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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التخطيط يبحث مع البنك الآسيوي تسريع إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، لمتابعة المستجدات التنفيذية لاستثمار البنك في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، والتي تعكف الوزارة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وعدد من مؤسسات التمويل الدولية والجهات الوطنية المعنية.

الإسراع في الإطلاق

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الإسراع في إطلاق هذه الآلية يأتي تنفيذًا مباشرًا للتوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، الذيُ عقد تحت رعاية وبتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأوضح د. أحمد رستم أن الآلية تحظى باهتمام بالغ من الدولة نظرًا لدورها الجوهري في تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وجذب رءوس الأموال لمشروعات البنية الأساسية ، وتعزيز أدوات التمويل بالعملة المحلية، بما يتسق مع توجهات الدولة لضبط المالية العامة وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة والاقتراض الخارجي.

النهج المالي والمبتكر

وأشاد د. رستم بالنهج المالي والمبتكر الذي قدمه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لحشد التمويلات اللازمة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين كافة المؤسسات الدولية المشاركة لضمان بناء نموذج تشاركي متكامل يجمع بين القطاعين العام والخاص. وأضاف أن هذه الشراكة تعزز قدرة الدولة على تنويع مصادر التمويل، وتعبئة الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يخفف الضغوط التمويلية عن الموازنة العامة ويحقق أقصى استفادة من الشراكات التنموية.

واختتم الدكتور أحمد رستم الاجتماع بالتأكيد على أولوية العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات المعنية، موجهًا بضرورة تسريع وتيرة استكمال الإجراءات التنظيمية والفنية، لضمان إطلاق الآلية وفق الجدول الزمني المحدد وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية البنية التحتية الاستثمار وزارة التخطيط

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