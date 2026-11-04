رئيسة سلوفينيا: زيارة المتحف المصري الكبير شرف كبير بالنسبة لي

أكدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، أنها زارت مصر قبل 15 عاما برفقة زوجها ووابنها وتحتفظ بذكريات رائعة عن تلك الزيارة.

وقالت ناتاشا بيرتس موسار في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" زيارة المتحف المصري الكبير شرف كبير بالنسبة لي ".



واستقبلت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، فخامة السيدة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، في زيارة رسمية إلى الجامعة، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية، وقيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، وعدد كبير من الطلاب.



وشهدت الزيارة إلقاء رئيسة جمهورية سلوفينيا محاضرة حول «المخاطر الحالية والمستقبلية»، أعقبها حوار تفاعلي مع طلاب جامعة القاهرة حول عدد من القضايا الدولية المعاصرة، وذلك في إطار الدور التاريخي للجامعة باعتبارها إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في المنطقة، ومنبرًا للحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الثقافات والشعوب.