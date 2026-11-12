قصور الثقافة تستعد لإطلاق الدورة الثانية من ملتقى "همم للقمم" بقصر الطفل بجاردن سيتي

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، يشهد قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الطفل "همم للقمم"، خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الجاري، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم وتمكين الأطفال من ذوي الهمم، وتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي الدورة الثانية استكمالا للنجاح الذي حققته الدورة الأولى، والتي شهدت مشاركة وتفاعلا من عدد من المدارس والجمعيات، ويقدم الملتقى برنامجا متنوعا من الورش الفنية والثقافية والحرفية، يستهدف إتاحة الفرصة أمام الأطفال لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، من خلال ورش متنوعة يقدمها مجموعة من الفنانين والمدربين، في مجالات الفنون التشكيلية "د. كريمة الديب"، الديكوباج "نجلاء شحاتة"، الكونكريت "سهام إسماعيل"، التشكيل بالسلك "فاطمة تمساح"، وتصنيع الشنط بالخرز "منى عبد الوهاب"، وفن المكرمية "شهد عيد"، الحرف اليدوية "نجوى عبد العزيز"، تصنيع العرائس "شعبان أبو الفضل"، وعرائس الماريونيت"شيماء مصطفى"، والرسم على الزجاج "هدى يحيى"، وإعادة التدوير "ضحى بهجت"، الورش الثقافية "شيرين عبد المولى"، وورش الأداء الحركي "رانيا شلتوت" و"غادة علي" و"إسراء حسان".

كما يتضمن البرنامج ورشا للحرف البيئية، وتشكيل أسلاك النحاس، وإعداد المجلات والمطويات، فضلا عن تقديم عرض فني يوميا بمشاركة الأطفال من ذوي الهمم. ويحرص الملتقى على تحقيق الدمج بين الأطفال من ذوي الهمم وأقرانهم من الأطفال الأسوياء، من خلال المشاركة في الورش والأنشطة الفنية والثقافية، بما يعزز التواصل والتفاعل بينهم، ويتيح بيئة إبداعية قائمة على المشاركة وتبادل الخبرات، واكتشاف القدرات والمواهب دون تمييز.

وتقام فعاليات الملتقى بالتعاون بين إدارتي التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة والإدارة العامة لثقافة الطفل، وبإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والإدارة المركزية للشؤون الثقافية، تأكيدا لدور قصور الثقافة في دعم قضايا الدمج المجتمعي، وتوفير مساحات آمنة ومحفزة للإبداع، وإبراز طاقات الأطفال وقدراتهم الفنية.