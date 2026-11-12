رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا لوضع رؤية متكاملة لتطوير العملية التعليمية والبحثية

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماعًا لمناقشة آليات تطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة، ووضع رؤية متكاملة لتعزيز قدراتها المؤسسية، والارتقاء بمستوى مخرجاتها التعليمية والبحثية، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، وذلك بحضور الدكتور حاتم محمد عميد الحاسبات والمعلومات والمشرف على مركز المعلومات بالجامعة، والدكتور صلاح حجازى عميد طب الأسنان ومستشار رئيس الجامعة لشئون الابتكار، والدكتورة رانيا عزمى القائم بعمل عميد الطب، والدكتور عصام هلال وكيل كلية الهندسة ومستشار رئيس الجامعة للشؤون الهندسية، والدكتورة نهى عثمان نائب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور علاء رضوان رئيس فريق التميز الحكومى، والأستاذ ماهر مرقس مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن تطوير منظومة التعليم الجامعي يمثل أولوية استراتيجية في ضوء توجهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء جامعات قادرة على المنافسة العالمية، واستراتيجية التعليم العالى لتقديم تعليم جامعي متميز يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة محليًا ودوليًا.

وأوضح رئيس الجامعة أن المرحلة الحالية تتطلب العمل وفق رؤية تطويرية متكاملة تشمل تحديث البرامج والمناهج الدراسية، والتوسع في البرامج البينية والتخصصات الحديثة، وتعزيز التحول الرقمي وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، إلى جانب تطوير أساليب التدريس والتقييم، والاهتمام بالتدريب العملي والتطبيقي، بما يضمن تحقيق جودة حقيقية في العملية التعليمية ورفع كفاءة الخريجين.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أهمية تطوير منظومة البحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية والمعامل والمراكز العلمية بالجامعة، ودعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي المتميز، والتوسع في المشروعات البحثية التطبيقية والشراكات مع المؤسسات الصناعية والبحثية، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول ابتكارية تخدم المجتمع وتدعم خطط التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تعزيز الحضور الدولي للجامعة، والعمل على زيادة أعداد الطلاب الوافدين من خلال تطوير منظومة جذب ورعاية الطلاب الدوليين، والتوسع في البرامج الدراسية المتميزة المقدمة لهم، وتيسير إجراءات القبول والتسجيل والخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز التسويق الدولي للبرامج الأكاديمية وإبراز ما تمتلكه الجامعة من إمكانات تعليمية وبحثية وطبية متميزة، بما يعزز مكانتها كوجهة تعليمية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الجامعة تمتلك مقومات أكاديمية وبحثية وطبية وبنية مؤسسية تؤهلها لتحقيق نقلة نوعية في مختلف قطاعاتها، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين الكليات والقطاعات المختلفة، ووضع مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات التعليمية والبحثية وتعزز تنافسية الجامعة.

وأكد القاصد أن تطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة مسؤولية مشتركة تتطلب استثمارًا أمثل في العنصر البشري، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة، بما يواكب المتغيرات العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة جامعة المنوفية بين الجامعات المتميزة.