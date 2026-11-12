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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: الشخصية والانضباط أهم من الموهبة.. وكنت برفض السهر

أحمد حسن
أحمد حسن
سارة عبد الله

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن كواليس مشواره الكروي، مؤكدًا أن الانضباط والالتزام كانا من أهم أسباب استمراره في الملاعب لمدة 17 عامًا، ونصح لاعبي كرة القدم بالاهتمام بتعلم أسس المهنة قبل التركيز على المهارات الفنية.

وقال أحمد حسن، خلال تصريحات عبر بودكاست: «دايمًا نصيحتي للاعيبة الكورة إن قدامك 10 أو 15 سنة بعد الاعتزال تعمل فيهم اللي أنت عايزه، لكن لازم تتعلم يعني إيه مهنة كرة القدم قبل ما تتعلم الفنيات».

وأضاف: «فيه لاعيبة أحسن مني فنيًا 50 ألف مرة، لكن أنا أفضل عقليًا وأقوى شخصية وانضباطًا، وده اللي عوّض الفارق في الملعب».

وتابع الصقر: «لعبت 8 بطولات أمم أفريقيا، وكسبت 4 منهم، وفضلت 17 سنة محافظ على مستوايا. وأنا مبدأتش أسهر غير لما بطلت كورة، وعشان كده كنت قادر ألعب 90 دقيقة من غير أي مشكلة».

واختتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: «مشكلة لاعب الكورة إنه عايز ياخد كل حاجة؛ عايز يقدم أداء فني كويس وفي نفس الوقت يسهر ويعيش حياته عادي. لكن لازم يعرف يحرم نفسه من ملذات الحياة، وحتى أكله مينفعش يكون زي الناس العادية، وفي المقابل بيتعوض ماديًا بشكل كويس جدًا».

أحمد حسن الصقر احمد حسن بطولات أمم إفريقيا

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