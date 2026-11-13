يا فرحة ما تمت.. وفاة عريس في بني سويف قبل زفافه بساعات

خيّم الحزن على أهالي قرية أبو صير التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، عقب وفاة شاب قبل ساعات من حفل زفافه، في واقعة مأساوية حولت فرحة أسرته وأصدقائه إلى حالة من الصدمة والحزن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور العريس الراحل، وسط حالة من التعاطف الواسع مع أسرته وأقاربه، بعد رحيله في يوم كان من المفترض أن يكون من أسعد أيام حياته.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب انتشار نبأ وفاة العريس مصطفى أحمد تمساح، خاصة أن عددًا من أبناء القرية كانوا يستعدون لحضور حفل زفافه، الذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم بإحدى قاعات الأفراح، لمشاركته فرحته بهذه المناسبة.

وقال عدد من أهالي القرية إنهم فوجئوا بخبر الوفاة، رغم استعدادهم للذهاب إلى حفل الزفاف، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بسبب الوفاة حتى الآن.

وأضاف الأهالي: «فوجئنا بالخبر المشؤوم، في ظل أننا كنا نستعد للذهاب إلى حفل زفافه، والذي كان مقررًا له مساء اليوم، ولا نعلم سبب وفاته حتى الآن، إلا أنه سقط مغشيًا عليه ثم توفي صباح اليوم الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وخيمت حالة من الحزن على القرية، بعدما تحولت الاستعدادات للاحتفال بزفاف الشاب إلى مشهد من الوداع، وسط دعوات الأهالي له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.