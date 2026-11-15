ماذا يحدث لعملية الأيض عند شرب الماء على معدة فارغة؟

قد يؤدي شرب الماء على معدة فارغة إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ولكن يجب الانتباه إلى أن النتائج من المرجح أن تكون متواضعة في أحسن الأحوال.

شرب الماء على معدة فارغة يعزز عملية الأيض بشكل طفيف

تشير أبحاث محدودة إلى أن شرب 500 ملليلتر من الماء على معدة فارغة في الصباح يمكن أن يزيد من حرق السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 30% لمدة ساعة تقريبًا .

عند شرب الماء ، يحرق جسمك سعرات حرارية إضافية عن طريق تنشيط استجابة "الكر والفر" (الجهاز العصبي الودي) وتدفئة الماء إلى درجة حرارة جسمك، تُعرف هذه العملية باسم توليد الحرارة الناتج عن الماء ..

ولكن إجمالي السعرات الحرارية المحروقة من شرب كوبين من الماء يبلغ حوالي 24 سعرة حرارية، لذا لا تعتمد على هذه الطريقة كاستراتيجية أساسية لإنقاص الوزن

شرب الماء قبل الوجبات قد يقلل من شهيتك

أظهرت دراسات صغيرة أن البالغين الذين يشربون الماء قبل نصف ساعة من تناول الطعام يأكلون كمية أقل من أولئك الذين لا يشربون الماء قبل تناول الطعام.

على الرغم من أن العلماء لا يعرفون بالضبط كيف يساعد شرب الماء في كبح الشهية ، إلا أنه قد يعمل من خلال الإجراءات التالية:

إبطاء سرعة خروج الطعام من المعدة (تأخر إفراغ المعدة)

إثارة مشاعر الامتلاء

الحد من الجوع

خفض كثافة الطاقة في الطعام والسوائل في معدتك

تحسين عملية اتخاذ القرارات والتحكم في الاندفاعات

قد يساعدك شرب الماء قبل الوجبات بنصف ساعة على التحكم في وزنك عن طريق زيادة الشعور بالشبع والمساعدة في تقليل السعرات الحرارية باستبدال المشروبات السكرية.

تشير الأبحاث إلى أن هذه الاستراتيجية قد تكون أكثر فعالية للبالغين في منتصف العمر وكبار السن، لكنها ليست حلاً سحرياً

كمية الماء التي يجب شربها على معدة فارغة؟

درست التجارب السريرية كميات تتراوح بين 300 و500 مل من الماء (حوالي كوب إلى كوبين) كـ"تحضير" قبل الوجبات، أو في الصباح على معدة فارغة.

تعتمد كمية الماء التي يجب شربها في كل مرة على وظائف الكلى (مدى كفاءة الكلى في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم). يمكن للأشخاص ذوي الكلى السليمة شرب ما يصل إلى لتر واحد من الماء في الساعة، بينما يجب على المصابين بأمراض الكلى شرب كمية أقل.

على الرغم من ندرتها، إلا أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يسبب انخفاض مستويات الصوديوم في الدم ( نقص صوديوم الدم) .)، أو الارتباك، أو النوبات.

للحصول على توصيات فردية ولضمان السلامة المثلى، ناقش كمية الماء التي يجب عليك شربها مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك .

المصدر times of India