دراسة جديدة تحذر من حمامات الثلج بعد التمارين

يعتقد الكثيرون أن حمامات الثلج أو الاستحمام بالماء البارد طريقة فعالة لتسريع التعافي بعد التمرين، لكن دراسة وجدت أن العلاج بالتبريد قد يكون له تأثير معاكس.

أضرار الاستحمام بالماء المثلج بعد التمرين

قد يكون الغطس في حمام ثلجي بعد التمرين أسوأ لتعافي عضلاتك من عدم القيام بأي شيء.

يُعد العلاج بالتبريد إجراءً شائعًا بعد التمارين الشاقة، مثل الماراثون، لتخفيف الألم وتقليل الالتهاب الذي قد يُعيق تعافي العضلات، ولكن في دراسة حديثة، أظهر البالغون الذين خضعوا لحمامات ثلجية بعد تمارين الساق المكثفة علامات تلف العضلات لفترة أطول من أولئك الذين استراحوا فقط.

لطالما اعتُبرت حمامات الثلج استراتيجيةً أساسيةً للتعافي في الرياضة، لذا قد يتوقع الكثيرون أنها تتفوق على عدم القيام بأي شيء"، لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن العلاجات الباردة تُبطئ عملية بناء البروتين العضلي عن طريق تقييد تدفق الدم وتقليل إمداد العضلات بالعناصر الغذائية.

كما تُساهم هذه الدراسة [الأحدث] في نقاشٍ متزايدٍ حول ضرورة اختيار استراتيجيات التعافي بناءً على النتيجة المرجوة، بدلاً من افتراض أن نهجاً واحداً يُناسب جميع الحالات.

أضرار الاستحمام بالماء المثلج

انخفاض حرارة الجسم: قد يؤدي التعرض المطول للماء البارد إلى انخفاض درجة حرارة الجسم الأساسية، مما يسبب انخفاض حرارة الجسم ، يحدث هذا عندما يفقد الجسم الحرارة أسرع من قدرته على إنتاجها، مما يسبب الارتعاش والتشوش الذهني وحتى فقدان الوعي.

تلف الجلد والأعصاب : قد يؤدي الغطس لفترات طويلة إلى الإصابة بقضمة الصقيع أو تلف الجلد، ويزداد احتمال حدوث ذلك مع انخفاض درجة حرارة الماء.

صعوبة التنفس: قد يؤدي الماء البارد إلى فرط التنفس السريع وغير المنضبط، وقد يكون هذا خطيراً إذا تسبب في الدوار أو الإغماء، خاصةً أثناء التواجد في الماء.

الإجهاد القلبي الوعائي: عندما يؤدي الماء البارد إلى انقباض الأوعية الدموية، يرتفع ضغط الدم، مما يُجبر القلب على العمل بجهد أكبر، وقد يكون هذا الأمر خطيرًا على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

المصدر Cleveland clinic