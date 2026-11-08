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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يحسن المزاج ويكافح الاكتئاب.. فوائد غير متوقعة للاستحمام بالماء البارد

الاستحمام بالماء البارد
الاستحمام بالماء البارد
نهى هجرس

لا يُعدّ الاستحمام بالماء البارد علاجًا أساسيًا لأي حالة مرضية، ولا تزال الأبحاث الحاسمة حول العلاج بالتبريد محدودة، مع ذلك، قد يكون الاستحمام السريع بالماء البارد مفيدًا لتخفيف الأعراض.

فوائد الاستحمام بالماء البارد 

1. عزز مناعتك ضد نزلات البرد الشائعة

قد يحميك الانتقال من الاستحمام بالماء الساخن إلى البارد - ولو لبضع دقائق - من الفيروسات المنتشرة في الدم، إذ يمكن لصدمة الماء البارد أن تحفز خلايا الدم التي تحارب العدوى (الكريات البيضاء).

وجدت دراسة أجريت في هولندا أن الأشخاص الذين تحولوا إلى الاستحمام بالماء البارد لمدة 30 أو 60 أو 90 ثانية لمدة 90 يومًا تغيبوا عن العمل بسبب المرض بنسبة 29٪ أقل من الأشخاص الذين لم يتحولوا إلى الاستحمام بالماء البارد.

2. مكافحة أعراض الاكتئاب

تتوفر أبحاث محدودة حول تأثير العلاج بالماء البارد على الاكتئاب، لكن الأبحاث الموجودة تُظهر بعض النتائج الإيجابية، في إحدى الدراسات السريرية

أفاد المشاركون الذين استحموا بالماء البارد يومياً لعدة أشهر بانخفاض أعراض الاكتئاب، وتشير أبحاث إضافية إلى أن الماء البارد قد حسّن مزاجك وقلل من القلق

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3. تحسين الدورة الدموية

يُجهد الماء البارد الجسم، فيدخل في "وضع البقاء"، ويعمل بجد للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، وهذا يحفز الجسم على زيادة تدفق الدم.

إن تحسين الدورة الدموية يُعيد توزيع الدم ويُوصل الدم المُؤكسج حديثًا إلى مناطق الجسم التي تحتاج إلى التعافي، مما يُقلل من الوقت الذي تستغرقه العضلات للتعافي بعد التمرين". ومع مرور الوقت، قد يُصبح جهازك الدوري أكثر كفاءة ويُحرك الدم في جميع أنحاء الجسم بسرعة أكبر، وهو أمر مفيد لأي شخص يُعاني من ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري.

4. زيادة معدل الأيض

يبذل جسمك طاقةً في محاولةٍ للحفاظ على دفئه أثناء الاستحمام بماء بارد، قد ينتج عن ذلك حرق كمية قليلة من السعرات الحرارية وزيادة في معدل الأيض، لكن لا تُخطط للتخلي عن نظامك الغذائي الصحي وممارسة الرياضة بعد.

4. تقليل الالتهاب ومنع آلام العضلات

تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى انقباض الأوعية الدموية، وعندها، يتدفق الدم إلى مركز الجسم وأعضائه الحيوية، ويصبح غنياً بالأكسجين والمغذيات بشكل طبيعي خلال هذه العملية. 

مع ارتفاع درجة حرارة جسمك مجدداً، تتوسع الأوعية الدموية، مما يعيد الدم المؤكسج إلى أنسجتك، ويساعد تدفق الدم العائد على التخلص من الالتهاب، وهو أحد أسباب ألم العضلات المتأخر، والذي قد يظهر بعد يومين من التمرين.

6. تخفيف الألم الموضعي

يُخفف العلاج بالتبريد الألم عن طريق تقليل الالتهاب، ولكنه يُؤثر أيضًا على إدراك الدماغ للألم، إذا سبق لك استخدام رذاذ بارد قبل الحقن، فإنه يعمل على تقليل سرعة انتقال الإحساس بالألم عبر الأعصاب، مما يُضعف الإشارات العصبية المُرسلة إلى الدماغ”

المصدر health 

الماء البارد الاستحمام بالماء البارد فوائد الماء البارد الاكتئاب المزاج

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