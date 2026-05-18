ماذا يحدث للجسم عند تناول الماء البارد؟

يُعدّ شرب الماء البارد منعشًا، ويساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء ممارسة الرياضة. كما أنه يحرق سعرات حرارية أكثر بقليل من شرب الماء بدرجة حرارة الغرفة. وهناك فوائد أخرى محتملة لشرب الماء البارد وتعريض الجسم بالكامل له ، على الرغم من قلة الدراسات المضبوطة واسعة النطاق في هذا الشأن.

فوائد شرب الماء البارد



قد يُسبب الجفاف الشعور بالجوع. لذا، فإن شرب الماء، بشكل عام، يُساعد على الشعور بالشبع ويُعدّ وسيلةً للتحكم في الشهية لفترة قصيرة.

يحتاج جسمك إلى بذل جهد لرفع درجة حرارة الماء المثلج إلى درجة حرارة الجسم. تحرق هذه العملية سعرات حرارية، ولكن ليس بالقدر الكافي لإحداث فرق ملحوظ. فشرب كوب من الماء المثلج يحرق حوالي 8 سعرات حرارية أكثر من شرب كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة .

ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن شرب الماء البارد أثناء التمرين يمكن أن يساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية لفترة أطول.

قد تفضل الماء البارد لأنه أكثر إرضاءً من الماء بدرجة حرارة الغرفة، أو لأنه أكثر انتعاشًا بشكل عام، خاصةً في يوم صيفي حار أو أثناء ممارسة الرياضة. بالنسبة لمعظم الأشخاص، لا توجد أي سلبيات لشرب الماء المثلج.

تشمل الفوائد المحتملة لشرب الماء المثلج ما يلي:

يحرق سعرات حرارية أكثر بقليل من الماء بدرجة حرارة الغرفة

يساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية لفترة أطول أثناء التمرين



هل هو منعش في يوم حار أو أثناء النشاط البدني؟



يحافظ على ترطيب جسمك إذا شجعك على شرب المزيد



مخاطر شرب الماء البارد



من ناحية أخرى، قد يكون من الأفضل لبعض الأشخاص شرب الماء البارد أو بدرجة حرارة الغرفة.

قد يعاني المصابون بتعذر الارتخاء المريئي (اضطراب حركي في المريء) من ألم في الصدر، وارتجاع، ومشاكل في النطق بعد شرب المشروبات الباردة. وتميل هذه الأعراض إلى الاختفاء مع شرب الماء الدافئ. وبالنسبة لبعض المصابين بالصداع النصفي ، يُعد شرب الماء البارد محفزًا محتملاً.

من النادر حدوث ذلك، لكن بعض الأشخاص يصابون ببطء القلب (انخفاض معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي) أو الإغماء بعد شرب السوائل الباردة.

المصدر: verywellhealth