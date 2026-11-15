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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد تناول الرمان يوميا.. كيف يدعم صحة الشرايين ويحمي خلايا الجسم؟

الرمان
الرمان
نهى هجرس

يُعدّ الرمان مصدراً غنياً بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج، بالإضافة إلى مركبات البوليفينول القوية المعروفة باسم البونيكالاجين. 

تشير الدراسات التي أُجريت على البشر إلى أن تناول الرمان بانتظام يرتبط بانخفاض طفيف في ضغط الدم ومؤشرات الالتهاب، فضلاً عن تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، مع العلم أن معظم هذه الدراسات كانت صغيرة وقصيرة الأمد، يُفضّل تناول حبوب الرمان كاملةً بدلاً من عصيرها الذي يُفقدها الألياف. 

لا يُعالج الرمان أي مرض، لذا يُنصح الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة باستشارة الصيدلي قبل تناوله

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فوائد تناول الرمان على الصحة 

- يفيد القلب

إذا كان هناك عضو واحد يعشق الرمان، فهو القلب، فقد أفادت دراسة نشرتها  المعاهد الوطنية للصحة  أن تناول عصير الرمان يوميًا لمدة ثمانية أسابيع ساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية لدى الأشخاص الذين يخضعون لغسيل الكلى، بل إنه حسّن أيضًا مستوى الكوليسترول "الجيد" (HDL) مع تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات

- انخفاض الالتهابات في الجسم 

 الالتهاب المزمن سببًا للعديد من المشاكل الصحية الحديثة، بدءًا من الإرهاق وصولًا إلى أمراض القلب والسكري. ويشير تقريرٌ صادرٌ عن  موقع "هيلث لاين"  إلى أن مركبات البونيكالاجين (المركبات النباتية الموجودة في الرمان) تُعزى إليها قدرتها على مكافحة الالتهاب

- يصبح جهازك الهضمي أكثر راحة 

صحة الأمعاء أمر بالغ الأهمية، والرمان من أفضل الأطعمة الداعمة لها، يعمل الرمان كمُعزز حيوي، يُغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، كما يُمكنه زيادة البكتيريا المعوية المفيدة، مما يُحسّن  الهضم  وامتصاص العناصر الغذائية، ولأن حبوب الرمان غنية بالألياف، فإنها تُساعد على تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك

- تتعافى عضلاتك بشكل أسرع بعد التمرين

إذا كنت من محبي اللياقة البدنية، فهذا المنتج مناسب لك. في إحدى الدراسات، أظهر الرياضيون الذين تناولوا مستخلص الرمان لمدة 21 يومًا انخفاضًا في مستويات الضرر التأكسدي الناتج عن التمارين، كما وجدت دراسة أخرى أجريت على راكبي الدراجات المحترفين أن مستخلص الرمان يحسن القدرة على التحمل ويؤخر الشعور بالتعب، لذا، بعد شهر، قد تلاحظ انخفاضًا في آلام العضلات، وتحسنًا في التعافي، وربما حتى زيادة في عدد التكرارات في صالة الألعاب الرياضية

- تحسن في مستوى سكر الدم 

 للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في مستوى السكر في الدم، قد يساعد الرمان في الحفاظ على توازنه، تناول الرمان يومياً لا يغني عن الأدوية، ولكنه قد يدعم توازناً أيضياً صحياً، خاصةً عند تناوله مع نظام غذائي متوازن

الرمان فوائد الرمان صحة القلب السكري

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