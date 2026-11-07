مانشستر سيتي يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

خسر فريق مانشستر سيتي من نظيره نوتنجهام فورست، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف مانشستر سيتي ريان شرقي في الدقيقة 52.

فيما سجل ثلاثية نوتنجهام كل من جير كونيا وليام دياب (ثنائية) في الدقائق 6، 18، 73.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: خوسانوف، دياز، جويهي وجفارديول.

خط الوسط: إندرسون، فيرنانديز وندياي.

خط الهجوم: شرقي، دوكو وهالاند.

ويدخل مانشستر سيتي المواجهة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.