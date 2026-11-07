الثالثة على التوالي.. مانشستر سيتي يخسر من نوتينجهام فورست 3-1 في الدوري الإنجليزي

واصل مانشستر سيتي نتائجه السلبية في البريمرليج، وذلك بعد أن تعرض للخسارة الثالثة على التوالي، بخسارته أمام مضيفه نوتينجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب سيتي جراوند في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل ثلاثية نوتينجهام فورست كل من جير كونها في الدقيقة السادسة، وليام ديلاب هدفين في الدقيقتين 18 و73، بينما أحرز ريان شرقي هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 52.

الخسارة هي الثالثة على التوالي هذا الموسم للسيتي ليتجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز الثاني مؤقتا وبفارق 6 نقاط عن ارسنال المتصدر، بينما حقق نوتينجهام فورست فوزه الثاني في الدوري ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر مؤقتا.