المحلة الكبرى.. رفع نحو ٢٦٠ طنًا من المخلفات خلال يوم واحد

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال رفع المخلفات والتراكمات التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها للقضاء على التراكمات التاريخية وإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التي نُفذت اليوم عن رفع نحو ٢٦٠ طنًا من المخلفات والتراكمات التاريخية، حيث تمكنت فرق النظافة بحي أول المحلة من رفع التراكمات بالكامل بمناطق الرجبي بنحو ٥٠ طنًا، وأبو راضي بنحو ٦٠ طنًا، وأبو شاهين بنحو ٢٠ طنًا، وأبو دراع بنحو ٣٠ طنًا، بإجمالي يقارب ١٦٠ طنًا، وذلك باستخدام لودرين وسيارتين نقل كبيرتين وثلاث سيارات حمولة ٥ أطنان.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي حي ثان المحلة، تم رفع ٣٥ طنًا من التراكمات التاريخية، شملت ٢٠ طنًا بالطريق الدائري، و١٠ أطنان بمنطقة سكة قطور، و٥ أطنان من أسفل كوبري الفريق رضا حافظ، إلى جانب استمرار أعمال النظافة اليومية وخطوط السير المعتادة وسيارات الكبس وسيارات المناطق.

كما واصلت رئاسة مركز ومدينة المحلة أعمال رفع التراكمات اليومية بقرى محلة أبو علي، والجابرية، وميت الليت، ودمرو، والعامرية، وصفط تراب، حيث تم رفع نحو ٦٥ طنًا من المخلفات.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن حملات القضاء على التراكمات التاريخية مستمرة بشكل يومي، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودتها، مشددًا على سرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات، بما يسهم في تحسين البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة المحلة الكبرى.