حادث عسكري خطير.. اشتعال النيران في طائرة يونانية إف 16 بعد هبوطها اضطراريا

اشتعلت النيران في طائرة مقاتلة من طراز إف-16 تابعة للقوات الجوية اليونانية بعد هبوطها اضطرارياً في جزيرة زاكينثوس، غرب اليونان، ظهر يوم الخميس.

وصرح المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات الجوية اليونانية، المقدم كونستانتينوس غرافالوس، بأن الطائرة كانت تُشارك في رحلة تدريبية، وأن الهبوط الاضطراري كان نتيجة عطل فني لم يُفصح عنه.

وأضاف أن الطيار "بصحة جيدة"، بحسب ما أفادت به صحيفة كاثمريني اليونانية.

وتقوم السلطات اليونانية حالياً بتقييم الأضرار التي لحقت بالطائرة، والتي يُحتمل أن يكون سببها عطلاً في جهاز الهبوط.

وتنتمي الطائرة إلى الجناح القتالي 116، وكانت قد أقلعت من قاعدة أراكسوس الجوية، شمال غرب شبه جزيرة بيلوبونيز.