بعد تحذيرات الصحة العالمية.. اليونان تسجل أول حالة إصابة بفيروس غرب النيل

أعلنت المنظمة الوطنية للصحة العامة (EODY) يوم الخميس عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس غرب النيل في اليونان لعام 2026.

وتتعلق الحالة بمريض تجاوز الستين من عمره، أصيب بالتهاب السحايا والدماغ، وبدأت الأعراض في أواخر يونيو، بحسب ما أفادت به صحيفة إيكاثيمنيري اليونانية.

وقد حُددت الوحدة الإقليمية لشمال أثينا، وتحديدًا بلدية أجيا باراسكيفي، المكان الأرجح للتعرض للعدوى.

وأشارت المنظمة إلى أن حالات الإصابة بفيروس غرب النيل تُسجل سنويًا في العديد من دول العالم، بما فيها دول أوروبية عديدة، خلال فصلي الصيف والخريف.

ومنذ عام 2010، تُسجل حالات إصابة في اليونان سنويًا، مما يجعل عودة ظهور العدوى خلال كل موسم انتقال أمرًا متوقعًا.

وينتقل الفيروس بشكل أساسي عن طريق لدغة البعوض المصاب ولا ينقل المصابون الفيروس إلى بعوض آخر أو إلى أشخاص آخرين عن طريق الاتصال المباشر.

وبناءً على ذلك، في مايو 2026، أبلغت منظمة الصحة العالمية (EODY) العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى البلاد بضرورة البقاء متيقظين للمرض وأصدرت بيانًا صحفيًا لزيادة الوعي العام، بما في ذلك توصيات بشأن التدابير الوقائية ضد لدغات البعوض.