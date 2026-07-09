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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عاشور يكشف تفاصيل وموعد ألبومه الجديد «مراية الحب».. مفاجأة الصيف

تامر عاشور
تامر عاشور
محمد سعيد

أشعل النجم تامر عاشور أجواء صيف 2026 بإعلانه قبل قليل عن طرح ألبومه الجديد «مراية الحب» كاملًا دفعة واحدة، في خطوة مميزة أسعدت جمهوره وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية.

وكشف تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن الألبوم سيُطرح يوم 20 يوليو الجاري، ويضم 12 أغنية متنوعة، قائلًا: «حبايبنا الغاليين.. ألبوم مراية الحب، 20 يوليو، الألبوم 12 أغنية هينزلوا كلهم مرة واحدة.. دعواتكم».

ألبوم تامر عاشور 

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، تحمل عددًا من المفاجآت الموسيقية والتعاونات الجديدة، خاصة أن تامر عاشور يُعد من أبرز نجوم الأغنية في العالم العربي، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تترقب كل أعماله.

ويستعد تامر عاشور خلال الفترة القادمة للتواجد في عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر بعد أن أصبح من أكثر نجوم الوطن العربي طلبا من قبل الجمهور وتشهد حفلاته إقبالا غير عاديا وتنفد التذاكر خلال دقائق من طرحها للجمهور.

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