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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طارق لطفي وإيناس عز الدين يرفعان شعار لا للعنصرية بعد هزيمة المنتخب

طارق لطفي وايناس عز الدين
طارق لطفي وايناس عز الدين
محمد سعيد

حرص عدد من الفنانين على توجيه رسائل دعم مؤثرة إلى لاعبي منتخب مصر، عقب الخروج من بطولة كأس العالم إثر الهزيمة أمام منتخب الأرجنتين، في مباراة أثارت حالة واسعة من الجدل بسبب القرارات التحكيمية، التي رأى كثيرون أنها أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء وحرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم في البطولة، ورفعوا شعار لا للعنصرية .

نجوم الفن يدعمون المنتخب 

ومن ضمن الفنانين كتب طارق لطفي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "حتى لو خسرتوا.. شرفتونا وأسعدتونا، وقدمتوا أداءً تاريخيًا"، في رسالة أشاد خلالها بما قدمه لاعبو المنتخب من روح قتالية ومستوى فني مميز طوال مشوارهم في المونديال، مؤكدًا أن الخروج لا ينتقص من الإنجاز الذي حققه الفريق.

ولم يكن طارق لطفي وحده من حرص على مساندة المنتخب، إذ أعربت الفنانة إيناس عز الدين عن فخرها الكبير بما قدمه لاعبو الفراعنة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة لها وهي ترفع شعار "لا للعنصرية"، وهو الشعار الذي ظهر به المدير الفني حسام حسن عقب نهاية المباراة، في رسالة تضامن مع المنتخب ورفضًا لما اعتبره كثيرون تجاوزات صاحبت اللقاء.

وأرفقت إيناس الصورة بتعليق جاء فيه: "فخورة بمنتخب بلدي.. شرفتونا ورفعتوا راسنا"، مؤكدة دعمها الكامل للاعبين رغم مرارة الخروج، ومشيدة بالأداء الذي قدموه أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

كما انضمت الفنانة نسرين أمين إلى قائمة الداعمين، ووجهت رسالة وطنية عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، كتبت فيها: "ومهما كان... إنتِ مصر"، في تعبير عن اعتزازها بالمنتخب وبما قدمه خلال البطولة.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع رسائل الفنانين، مؤكدين أن منتخب مصر قدم مستويات مميزة خلال البطولة واستحق الإشادة، رغم انتهاء المشوار المونديالي، مطالبين اللاعبين والجهاز الفني بمواصلة العمل والبناء على ما تحقق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت رسائل نجوم الفن متزامنة مع موجة كبيرة من الدعم الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرص آلاف المصريين على توجيه كلمات الشكر للاعبين والجهاز الفني، مؤكدين أن المنتخب قدم مستويات قوية خلال البطولة، وأن الخروج لا يقلل من قيمة ما تحقق، خاصة في ظل الأداء القتالي الذي ظهر به اللاعبون، والروح العالية التي ميزت الفريق حتى اللحظات الأخيرة من مشواره في المونديال. 

منتخب مصر كأس العالم منتخب الأرجنتين

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