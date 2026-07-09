الملكة رانيا تعلن حمل الأميرة إيمان بطفلها الثاني برسالة مؤثرة

أعلنت الملكة رانيا العبدالله، زوجة ولي العهد الأردني انتظار ابنتها الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس مولودهما الثاني، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وشاركت الملكة رانيا متابعيها الخبر السعيد برسالة حملت كلمات مليئة بالمحبة، أعربت خلالها عن سعادتها بتوسع العائلة، كما وجهت التهنئة لابنتها وزوجها بهذه المناسبة.

وكتبت الملكة رانيا: “فرحة جديدة بالطريق.. مبارك لإيمان وجميل، وحبيبتي أمينة اللي رح تصير الأخت الكبيرة. الله يقومك بالسلامة ويتمم لكم على خير يا رب.”

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين حرصوا على تهنئة الأميرة إيمان وزوجها، متمنين لها حملًا صحيًا وولادة ميسرة، وسط أمنيات بدوام السعادة للعائلة الهاشمية