هاني شنودة يعيد “بحلم معاك” بصوت اكتشافه الجديد تينا ونجم الراب زياد ظاظا

في خطوة فنية تجمع بين الأصالة والتجديد، طرح الموسيقار هاني شنودة أحدث أعماله الغنائية “بحلم معاك”، والتي يقدمها برؤية موسيقية جديدة تجمع لأول مرة بين مغني الراب زياد ظاظا والمطربة تينا، أحدث المواهب التي اكتشفها شنودة ويتولى تقديمها للجمهور في ديو جديد بعد إعادة توزيع لأغنية "بحلم معاك"، التي غنتها من قبل الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، وهي من كلمات الشاعر الكبير عبد الرحيم منصور، وألحان وتوزيع هاني شنودة، والأغنية الأن على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهي من إنتاج شركة "GAMMA ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

أوضح الفنان هاني شنودة أن العمل يأتي في إطار تجربة تمزج بين الأسلوب الموسيقي الكلاسيكي، الذي اشتهر به عبر مسيرته الفنية، وبين الاتجاهات الحديثة في موسيقى الراب، مشيرًا إلى أنه وقع اختياره على المطربة تينا إحدى نجوم الجيل الحالي، كما وقع اختياره على زياد ظاظا لمهارته في الأداء كما أنه من الشباب المؤثرين في هذا الجيل، وأضاف شنوده بأنه أراد أن يعيد توزيع أغنية "بحلم معاك" بشكل جديد يتناسب مع الجيل الجديد



يذكر انه قد تم طرح أغنية "بحلم معاك" للفنانة ⁠نجاة الصغيرة لأول مرة عام 1979، وتعتبر هذه الأغنية محطة مميزة في تاريخ "قيثارة الغناء العربي"، حيث شكلت خروجاً عن القوالب الكلاسيكية المعتادة لنجاة نحو التجديد الموسيقي الذي برع فيه هاني شنودة، وقد أدى هذا التعاون لاحقاً إلى ارتباط اسم الثنائي بتقديم أغنيات أيقونية، منها أغنية "أنا بعشق البحر".