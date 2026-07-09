أحدث ظهور عائلي لأحمد زاهر يخطف الأنظار.. والجمهور: “ربنا يحفظكم”

حظيت أحدث جلسة تصوير جمعت الفنان أحمد زاهر بأفراد أسرته بتفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر برفقة بناته ليلى وملك ومنى، إلى جانب الفنان والمنتج هشام جمال زوج ابنته ليلى، في أجواء عائلية لاقت استحسان المتابعين.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، وامتلأت التعليقات بعبارات الإشادة، من بينها: “ما شاء الله ربنا يحفظكم”، و”إيه الجمال ده”، و”ربنا يديم عليكم المحبة”، و”بساطة وأناقة”، بالإضافة إلى العديد من التعليقات التي أشادت بالترابط الأسري للعائلة.

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة ليلى أحمد زاهر لاستقبال مولودها الأول خلال الفترة المقبلة، بعد زواجها من الفنان والمنتج هشام جمال في أبريل 2025. وكانت قد أعلنت خبر حملها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: “هناك معجزة صغيرة تحت نبض قلبي”.

وسبق أن تحدث أحمد زاهر عن اللحظة التي علم فيها بحمل ابنته، موضحًا أنه كان منشغلًا بتصوير أحد أعماله، قبل أن تكرر زوجته هدى إرسال الرسائل إليه، وهو ما أثار استغرابه، خاصة أنها لا تفعل ذلك عادة.

وأضاف أنه بمجرد وصوله إلى المنزل فوجئ بابنته ليلى تستقبله وهي تحمل أحد مستلزمات الطفل، بينما كان هشام جمال يوثق رد فعله بالكاميرا، مؤكدًا أن المفاجأة أدخلته في حالة من المشاعر المتداخلة بين الفرحة والدهشة والخوف، قبل أن يحتضن ابنته وزوجها، مشيرًا إلى أن الموقف كان مفاجئًا للغاية بالنسبة له