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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعد الصغير يغني لجورج وسوف وتامر عاشور مع رائد الشاطر .. اليوم

برنامج سعد مولعها نار
برنامج سعد مولعها نار
محمد سعيد

يستضيف اليوم الخميس الفنان سعد الصغير المطرب رائد الشاطر على برنامج سعد مولعها نار الذى يقدمه الفنان سعد الصغير، المذاع عبر قناة الشمس الساعة العاشرة مساءا، وذلك في سهرة فنية تحمل الكثير من أجواء الطرب والغناء الشعبي.

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة حالة من التفاعل الفني بين سعد الصغير ورائد ، حيث قدم الضيف مجموعة من أغاني جورج وسوف وتامر عاشور إلى جانب الحديث عن بداياته في مجال الغناء .

برنامج سعد مولعها نار 

كما تتضمن الحلقة فقرات متنوعة تجمع بين الغناء والحوار، في إطار من الأجواء العفوية التي تميز البرنامج، حيث يتبادل الضيفان الحديث حول واقع الأغنية الشعبية وتطوراتها، بالإضافة إلى عدد من المواقف الإنسانية، ومن المقرر عرض الحلقة مساء اليوم الخميس على شاشة قناة الشمس .

ويأتي اللقاء في إطار حرص البرنامج على تسليط الضوء على الأصوات المميزة والاحتفاء بالتراث الغنائي، وسط حالة من المتعة الفنية التي تجمع بين الحنين والإبداع المعاصر. 

وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات .

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر .

سعد الصغير الفنان سعد الصغير برنامج سعد مولعها نار

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