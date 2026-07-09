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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يعلن لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي بدورته الرابعة

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي
مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي
تقى الجيزاوي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، تشكيل لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمسرحيين من عدد من الدول العربية.


أعضاء لجنة التحكيم

وتضم لجنة التحكيم الكاتب والمخرج المسرحي العراقي أحمد الماجد، والكاتبة والناقدة المسرحية المصرية رشا عبد المنعم، والكاتب والمسرحي البحريني أحمد جاسم محمد، إلى جانب الناقدة آية سيد، مقررًا للجنة، وذلك لما يمتلكونه من خبرات واسعة في مجالات التأليف والإخراج والنقد المسرحي.


وأكدت الدكتورة داليا همام أن مسابقة التأليف المسرحي تُعد من أبرز المسابقات التي يحرص المهرجان على تنظيمها سنويًا، لما تمثله من فرصة لاكتشاف المواهب الجديدة، وتشجيع إنتاج نصوص مسرحية عربية موجهة للأطفال تجمع بين القيمة الفنية والرسالة التربوية والإنسانية.


وأضافت أن اختيار أعضاء لجنة التحكيم جاء وفق معايير دقيقة، اعتمادًا على خبراتهم العلمية والعملية، بما يضمن تقييم الأعمال المشاركة بكل حيادية واحترافية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين.


شروط المشاركة في المسابقة

وكان مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي قد فتح باب التقدم لمسابقة التأليف المسرحي ضمن فعاليات دورته الرابعة، وحدد عددًا من الشروط، أبرزها أن يكون النص مكتوبًا من طفل أو ناشئ يتراوح عمره بين 9 و18 عامًا، أو أن يكون موجهًا للطفل من كاتب بالغ يزيد عمره على 18 عامًا.

كما اشترطت إدارة المهرجان أن تتناول النصوص أحد الموضوعات المحددة، وهي: وسائل التواصل الاجتماعي، والتنمر، والهوية، والوحدة، والمشكلات التي يواجهها الطفل أثناء الدراسة، إلى جانب إعادة التدوير.


مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

يُذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية جمعية جمعية الفن والثقافة بتاح، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية. 

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي داليا همام نقابة المهن التمثيلية

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