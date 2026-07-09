بعد الجدل.. أحمد السبكي يعتذر لياسر جلال: “ده ابني وحبيبي وكلامي كان هزار”

حرص المنتج أحمد السبكي على توضيح تصريحاته الأخيرة بشأن الفنان ياسر جلال، مؤكدًا أن حديثه لم يكن يقصد به الإساءة، ومقدمًا اعتذارًا بعدما أثارت تصريحاته حالة من الجدل.

وقال أحمد السبكي في تصريحات جديدة: “كله إلا ياسر، ده ابني وحبيبي وأنا اللي مربيه، ومن أحسن الناس اللي اتعاملت معاهم في المجال، وتصريحاتي عنه كانت هزار في هزار، وبعتذر لو كلامي اتفهم غلط.”

وجاء اعتذار السبكي بعد تصريحاته السابقة التي علّق خلالها على مطالبة ياسر جلال بتفعيل حق الأداء العلني للممثلين، حيث أكد حينها أنه لا توجد أي خلافات شخصية بينهما، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا الحق يجب أن يتم بالتشاور مع المنتجين والممثلين وجميع العاملين في الصناعة.

وأضاف في تصريحاته السابقة أن القرار لا يخص شخصًا بعينه، موضحًا أن المنتجين هم الطرف الأساسي الذي يجب الرجوع إليه في مثل هذه الملفات، كما أشار إلى أن أعمال ياسر جلال السينمائية محدودة مقارنة بحضوره في الدراما التلفزيونية.

ويأتي اعتذار أحمد السبكي ليضع حدًا لحالة الجدل التي صاحبت تصريحاته الأخيرة، مؤكدًا عمق العلاقة التي تجمعه بالفنان ياسر جلال ونفيه وجود أي خلاف بينهما