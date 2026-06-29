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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير في الصيف.. أسماك غير صالحة للاستهلاك ابتعد عن تناولها

الاسماك
الاسماك

مع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح الأسماك من أكثر الأطعمة عرضة للفساد إذا لم يتم حفظها في درجات تبريد مناسبة، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي. ويؤكد خبراء سلامة الغذاء أن شراء الأسماك من منافذ موثوقة والتأكد من جودتها يعد خط الدفاع الأول لحماية الصحة.

علامات تؤكد أن السمكة غير صالحة للأكل

 

هناك عدد من العلامات التي تشير إلى أن السمكة لم تعد صالحة للاستهلاك، أبرزها انبعاث رائحة نفاذة وغير طبيعية، وتحول لون الخياشيم إلى البني أو الرمادي بدلا من الأحمر أو الوردي، بالإضافة إلى أن تكون العين غائرة أو معتمة وليست لامعة.

كما أن الجلد اللزج بشكل مبالغ فيه أو اللحم الذي يترك أثرا عند الضغط عليه ولا يعود إلى شكله الطبيعي يعد من المؤشرات التي تستوجب التخلص من السمكة وعدم تناولها.

لماذا يزداد الخطر في الصيف؟

تساعد درجات الحرارة المرتفعة على نمو البكتيريا بسرعة إذا بقيت الأسماك خارج التبريد لفترة طويلة، وهو ما قد يؤدي إلى إنتاج سموم لا يمكن التخلص منها بالطهي في بعض الحالات، لذلك يجب الحفاظ على سلسلة التبريد منذ الشراء وحتى الطهي.

أعراض التسمم الغذائي بالأسماك

قد تظهر أعراض التسمم خلال ساعات من تناول السمك الفاسد، وتشمل الغثيان، والقيء، والإسهال، وآلام البطن، وارتفاع درجة الحرارة. وفي الحالات الشديدة قد يعاني المصاب من الجفاف أو اضطرابات تستدعي التوجه الفوري إلى المستشفى.

وينصح بشراء الأسماك من أماكن معروفة، والتأكد من حفظها داخل ثلاجات مناسبة، وعدم تركها في السيارة أو خارج الثلاجة لفترات طويلة، مع طهيها جيدا والالتزام بقواعد النظافة أثناء إعدادها.

فأن الانتباه إلى جودة الأسماك قبل شرائها أفضل وسيلة لتجنب التسمم الغذائي والاستمتاع بفوائدها الصحية دون التعرض لأي مخاطر.

الاسماك اسماك اسماك غير صالحة اسماك لاتتناولها

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