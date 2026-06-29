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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق التخلص من الصداع في الصيف.. نصائح فعالة لتخفيف الألم والوقاية منه

الصداع
الصداع
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يعاني كثير من الأشخاص من نوبات الصداع التي قد تفسد الأنشطة اليومية. ووفقًا لموقع Healthline، فإن الجفاف والتعرض الطويل للشمس والإجهاد الحراري من أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بالصداع في الأجواء الحارة، إلا أن اتباع بعض الخطوات البسيطة قد يساعد في تخفيف الألم والوقاية منه.

اشرب كميات كافية من الماء

يؤكد الخبراء أن الجفاف يعد أحد أبرز مسببات الصداع في الصيف، لذلك ينصح بشرب الماء بانتظام على مدار اليوم، حتى قبل الشعور بالعطش، مع زيادة الكمية عند ممارسة الرياضة أو التعرض للشمس.

ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة

يفضل البقاء في أماكن مظللة أو مكيفة خلال ساعات الذروة، وارتداء قبعة واستخدام نظارة شمسية عند الخروج، لأن التعرض المباشر للحرارة قد يزيد من حدة الصداع.

عوض الأملاح والسوائل

إذا كنت تتعرق كثيرًا، فقد تحتاج إلى تعويض الأملاح المفقودة من خلال تناول مشروبات تحتوي على الإلكتروليتات أو أطعمة غنية بالبوتاسيوم، خاصة بعد المجهود البدني.

ضع كمادات باردة

يساعد وضع منشفة أو كمادة باردة على الجبهة أو الرقبة في خفض حرارة الجسم وتخفيف الشعور بالصداع، خاصة إذا كان مرتبطًا بارتفاع درجة الحرارة.

احرص على تناول الطعام بانتظام

قد يؤدي انخفاض مستوى السكر في الدم نتيجة تأخير الوجبات إلى الإصابة بالصداع، لذلك ينصح بعدم تخطي الوجبات وتناول أطعمة خفيفة ومتوازنة.

احصل على قسط كاف من الراحة

قلة النوم والإجهاد قد يزيدان من تكرار الصداع، لذا ينصح بالنوم لساعات كافية والحفاظ على مواعيد نوم منتظمة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يشدد الخبراء على ضرورة طلب الرعاية الطبية إذا كان الصداع شديدًا أو مفاجئًا، أو صاحبه ارتفاع في درجة الحرارة، أو تشوش في الرؤية، أو قيء متكرر، أو فقدان للوعي، أو إذا لم يتحسن رغم شرب السوائل والراحة، فقد يكون علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى تدخل عاجل.

المصدر: Healthline 

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