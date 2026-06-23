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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو عندك صداع مزمن.. الاستخدام الخاطئ للمسكنات خطر يفاقم الحالة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

يُعد الصداع من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا بين مختلف الفئات العمرية، ورغم بساطة شكواه لدى الكثيرين، إلا أنه في الحقيقة يُصنف طبيًا إلى أنواع متعددة ومعقدة تختلف في أسبابها وطرق التعامل معها. 

ومع تزايد الوعي الطبي بأهمية التشخيص الدقيق، يبرز دور المتخصصين في توضيح الفروق بين أنواع الصداع المختلفة وأسبابها، خاصة تلك التي قد تنتج عن أمراض أخرى أو سوء استخدام بعض الأدوية، وهو ما يفتح الباب لفهم أعمق لهذه الحالة الشائعة وطرق الوقاية منها.

240 نوعًا من الصداع.. والاستخدام الخاطئ للمسكنات قد يفاقم الحالة

أكدت الدكتورة منى ندا، أستاذ طب الأعصاب بكلية الطب جامعة القاهرة، وأول امرأة مصرية وعربية وأفريقية تتولى منصب الرئيس المشارك في مجموعة الصداع العنقودي التابعة لجمعية الصداع الدولية، أن الصداع يعد من أكثر الحالات الطبية تنوعًا وتعقيدًا، حيث يوجد منه نحو 240 نوعًا مختلفًا، وهو ما استدعى إنشاء جهة علمية متخصصة لدراسته وتصنيفه.

وأوضحت أن هذا التنوع الكبير في أنواع الصداع يجعل التشخيص الدقيق أمرًا ضروريًا، نظرًا لاختلاف الأسباب وطرق العلاج من حالة لأخرى، مشيرة إلى أن بعض الأنواع يمكن التعامل معها بسهولة بينما يحتاج بعضها الآخر إلى متابعة طبية دقيقة.

تقسيم أنواع الصداع

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الصداع ينقسم إلى نوعين رئيسيين هما الصداع الأولي والصداع الثانوي.

وأشارت إلى أن الصداع الأولي لا يظهر له سبب عضوي في الأشعة أو التحاليل، ويتم تشخيصه اعتمادًا على الأعراض، ومن أشهر أنواعه الصداع النصفي والصداع العنقودي.

أسباب متعددة للصداع الثانوي

وتابعت أن الصداع الثانوي ينتج عن أسباب مرضية مختلفة، مثل مشكلات الجيوب الأنفية، أو الأنيميا، أو أمراض الكلى والكبد، إلى جانب الصداع الناتج عن الجفاف أو بعض الأدوية.

وأكدت أن معرفة السبب الأساسي للصداع تمثل خطوة محورية في الوصول إلى العلاج الصحيح وتجنب تكرار الأعراض.

صداع كثرة المسكنات

وحذرت من نوع شائع يعرف باسم «صداع كثرة المسكنات»، موضحة أن الاعتماد المتكرر على المسكنات عند الشعور بالألم قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأضافت أن تناول المسكنات لفترات طويلة تتجاوز ثلاثة أشهر قد يتسبب في صداع مزمن ناتج عن الإفراط في استخدامها، حيث يصبح الدواء نفسه سببًا لاستمرار الألم.

واختتمت بالتأكيد على ضرورة عدم الاعتماد على المسكنات بشكل عشوائي، واللجوء إلى الطبيب المختص لتشخيص الحالة بدقة وتحديد العلاج المناسب لكل نوع من أنواع الصداع.

الصداع المشكلات الصحية الأدوية

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