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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لا تدع البائع يخدعك.. علامات بسيطة تكشف السمك الطازج فورًا

من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
أسماء عبد الحفيظ

يحرص الكثير من الأشخاص على شراء الأسماك الطازجة للاستفادة من قيمتها الغذائية العالية ومذاقها المميز، إلا أن التمييز بين السمك الطازج وغير الطازج قد يكون صعبًا بالنسبة للبعض، خاصة مع وجود بعض الممارسات التي قد تخفي علامات التلف.

علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج 

وتؤكد خبيرة التغذية وسلامة الغذاء فاطمة عمر، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك علامات واضحة يمكن من خلالها التأكد من جودة الأسماك قبل شرائها، ما يساعد على تجنب التسمم الغذائي والحصول على منتج صحي وآمن.

العين اللامعة أول دليل

تعد عين السمكة من أهم المؤشرات التي تكشف مدى طزاجتها، فالسمكة الطازجة تتميز بعينين صافيتين ولامعتين وبارزتين قليلًا.

أما إذا كانت العين غائرة أو باهتة أو مغطاة بطبقة ضبابية؛ فقد يكون ذلك دليلًا على مرور فترة طويلة منذ صيدها.

الخياشيم الحمراء علامة مهمة

عند شراء السمك، ينصح برفع الغطاء الخارجي للخياشيم والنظر إلى لونها.

فالخياشيم ذات اللون الأحمر الزاهي أو الوردي تدل غالبًا على أن السمكة طازجة، بينما يشير اللون البني أو الرمادي إلى انخفاض الجودة أو بداية التلف.

رائحة البحر لا الرائحة النفاذة

من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج 

السمك الطازج لا يصدر رائحة كريهة أو حادة كما يعتقد البعض.

بل تكون رائحته خفيفة تشبه رائحة البحر أو المياه المالحة، أما الرائحة النفاذة أو رائحة الأمونيا فتعد من أبرز علامات فساد السمك.

الجلد اللامع والقشور المتماسكة

يتميز السمك الطازج بجلد لامع ورطب طبيعيًا، كما تكون القشور متماسكة وملتصقة بالجسم.

وفي المقابل، فإن الجلد الجاف أو الباهت وسهولة تساقط القشور قد يشيران إلى أن السمكة ليست طازجة.

اللحم المتماسك

 لا تدع البائع يخدعك.. علامات بسيطة تكشف السمك الطازج فورًا

يمكن التأكد من جودة السمك بالضغط برفق على جسمه بالإصبع، فإذا عاد اللحم إلى وضعه الطبيعي بسرعة بعد الضغط؛ فهذا دليل على الطزاجة.. أما إذا بقي مكان الضغط ظاهرًا لفترة؛ فقد يكون السمك قد فقد جزءًا من جودته.

البطن السليمة

يجب أن تكون بطن السمكة متماسكة وغير منتفخة أو ممزقة.

فانتفاخ البطن أو خروج سوائل غير طبيعية منها قد يكون علامة على بدء عملية التحلل البكتيري.

الزعانف الرطبة

تتميز الأسماك الطازجة بزعانف رطبة ومرنة، بينما تصبح الزعانف جافة وهشة مع مرور الوقت وفقدان السمكة لطزاجتها.

نصائح عند شراء السمك

ينصح الخبراء بشراء الأسماك من أماكن موثوقة تحرص على حفظها في درجات حرارة مناسبة، كما يفضل نقلها سريعًا إلى الثلاجة أو الفريزر بعد الشراء.

كذلك يجب تجنب شراء الأسماك المعروضة تحت أشعة الشمس أو في أماكن لا تتوافر بها وسائل تبريد كافية، لأن ذلك يزيد من فرص نمو البكتيريا وتلف المنتج.

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لا تدع البائع يخدعك.. علامات بسيطة تكشف السمك الطازج فورًا

من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
من العين إلى الخياشيم.. علامات لا تخطئها لاختيار السمك الطازج
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