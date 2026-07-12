شاهد.. فستان روبي على عارضة أزياء يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

أثار فستان الفنانة روبي الذي ظهرت به خلال إحدى حفلاتها الأخيرة حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صورًا لعارضة أزياء ترتدي التصميم نفسه، لتبدأ المقارنات بين الإطلالتين، وينقسم الجمهور حول من نجحت في تقديم الفستان بشكل أفضل.

وتميز الفستان بتصميم صيفي قصير يجمع بين الألوان الزاهية مثل الأصفر والأزرق والوردي، مع نقوش مستوحاة من الطبيعة الاستوائية وأشجار النخيل والزهور، إضافة إلى حمالات رفيعة وعقدة بارزة في منطقة الصدر، وهو ما منحه طابعًا حيويا يناسب أجواء الصيف.

وبمقارنة الصور، ظهرت عارضة الأزياء وهي ترتدي الفستان في الصور الدعائية الخاصة بالعلامة التجارية، حيث جاء التصميم منسدلًا بقصة واسعة تمنح حرية الحركة، بينما نسقت روبي الفستان خلال حفل غنائي مع شعرها الأسود المنسدل ومكياج هادئ، ما منح الإطلالة لمسة أنثوية جذبت الأنظار.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورتين بشكل كبير، إذ رأى عدد من المتابعين أن روبي أضفت على الفستان حضورًا مختلفًا بفضل شخصيتها وأدائها على المسرح، بينما اعتبر آخرون أن ظهور الفستان على العارضة أبرز تفاصيل التصميم بشكل أوضح، خاصة مع الصور الرسمية الخاصة بالعلامة التجارية.

تفاصيل إطلالة روبي

كما لفتت الإطلالة الأنظار بسبب الألوان الصيفية الجريئة التي تتصدر صيحات الموضة هذا الموسم، إلى جانب النقوش الزهرية والاستوائية التي عادت بقوة إلى مجموعات الأزياء العالمية، ما جعل الفستان محط اهتمام محبي الموضة.

واستمرت المقارنات بين الإطلالتين عبر منصات التواصل، حيث تداول المستخدمون الصور على نطاق واسع، وسط تعليقات متباينة حول طريقة تنسيق الفستان، وتسريحة الشعر، والإكسسوارات، وأسلوب الظهور، دون أن يحسم الجمهور رأيًا واحدًا بشأن الإطلالة الأفضل.